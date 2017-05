„Chceme tak poukázat na nesmyslnost poslední směrnice Evropské unie o regulaci zbraní,” uvedl k protestu jeden z jeho organizátorů Jaroslav Pekařík.

Podle něj český zbrojní zákon patří k nejlepším na světě, evropskou směrnici pak označil za „paskvil”.

Vojáci s košťaty.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Kritici směrnice tvrdí, že nařízení nezkomplikuje život teroristům a organizovanému zločinu, co byl jeho deklarovaný cíl, ale legálním držitelům zbraní či hobbistům.

„I když vojáci mají zbraně znehodnocené tak, aby byly nefunkční, každý z nich má kvůli autenticitě zásobník, což je například pro samopaly vždy na víc jak deset nábojů. Podle evropské směrnice, pokud projde a budeme se jí řídit, je už držení samotného zásobníku nad deset nábojů trestné. Tak že to už bude opravdu lepší vyzbrojit se těmi košťaty,“ dodal Pekařík.

Podobně to vidí i Pekříkův kolega Bohumil Straka, podle nějž by to třeba kluby používající perkusní zbraně prakticky zlikvidovalo.

„Většina z nich se vyjadřuje v tom smyslu, že aby si mohli lít vlastní koule a pak si do terče vystřelit po složitém naládování, zapálení pánvičky, tak za to jim skládání zkoušek pro získání zbrojního průkazu nestojí,“ uvedl Straka.

Protestující se vyzbrojili košťaty.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Akcemi, jako byla ta sobotní, ale třeba i peticí, chtějí tito lidé dosáhnout toho, aby poslanci prosadili ve Sněmovně ústavní právo na nošení zbraně. Ústavně právní výbor bude problematiku projednávat 31. května, další čtení bude ve Sněmovně v červnu.

„Rozhodně to však není žádná změna v pravidlech o tom, kdo může mít zbrojní průkaz. Občasné řeči o tom, že se masivně rozšíří počty ozbrojených lidí, jsou zcela nesmyslné. Podmínky by zůstaly stejné jako dosud, jen bychom se díky tomuto ústavnímu právu mohli úspěšně bránit nesmyslu Evropské komise,“ doplnil Pekařík.