Nejedná se ale o cirkusové představení v běžném slova smyslu. Jde o akrobatické vystoupení, kterým se prolíná příběh. Artisté vypadají, jako kdyby byli z gumy a popírali fyzikální zákony.

Soubor do Prahy přivezl show s názvem Varekai, který pochází z romského jazyka a znamená kdekoliv. Soubor v představení slibuje svět plný prapodivných kouzelných bytostí představující zvířecí stvoření. Do tohoto světa se z nebe zřítí mladý Ikarus, který se sblíží s krásnou hmyzí Snoubenkou.

„Ze všech vystoupení, které jsme v Praze s Cirque du Soleil dělali, má tohle zatím největší ohlas. Původně měla být vystoupení čtyři, ale pro velký zájem jsme ještě dvě přidali,” řekl Novinkám Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Dnes světoznámý soubor Cirque du Soleil byl založen v roce 1984 dvaceti pouličními umělci. Sídlo mají v kanadském Montrealu. Společnost vyrostla na 5000 zaměstnanců včetně více než 1200 artistů z téměř 50 různých zemí.

„Cirque du Soleil je samozřejmě soubor vynikajících artistů, je to ale v podstatě největší firma na světě, která má také neomezený rozpočet. Na jevišti si tedy mohou dovolit ukázat ledacos,” řekl Novinkám Daniel Komarov, akrobat českého souboru Cyrk La Putyka.

Dodal, že když je u kanadského souboru na jevišti třicet lidí, dvojnásobek se jim stará o zázemí. Zatímco La Putyka funguje v mnohem skromnějších podmínkách, na vše jsou sami. V současnosti vystupují s novým představením Batacchio, se kterým v létě vyrazí i do zahraničí.

„I pro nás je to neskutečná podívaná. Byl jsem se podívat na ta starší představení, například jsme jeli do Vídně do vyhlášeného šapitó, které má své kouzlo a bylo to dokonalé. Jenže jak už dělají vystoupení ve sportovních halách... ztrácí to ducha a kouzlo,” míní Komarov.