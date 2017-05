Ve čtvrtek bude převládat jasno či polojasno s teplotami mezi 22 a 26 stupni. Ve středních Čechách, Praze či Ústeckém kraji se se může rtuť teploměru dostat až k 28 stupňům. V Krušných horách se odpoledne mohou vyskytovat přeháňky či bouřky.

Jasno či polojasno bude převládat rovněž v pátek. „Ranní minima klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den se budou teploty šplhat 23 až 27 stupňům, přičemž v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji může být i 29 stupňů a vyloučeno není ani dosažení tropických 30 stupňů,” uvedla Honsová a připomněla, že poslední tropický den byl u nás loni 16. září. Od západu však bude odpoledne přes naše území postupovat studená fronta, která s sebou přinese zvětšenou oblačnost, srážky a bouřky.

Ochlazení bude v sobotu patrné nejprve v Čechách. Převládat bude zataženo s deštěm či přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku i s bouřkami. Ranní minima se dostanou na 14 až 10 stupňů, v západní polovině území vystoupají přes den na 14 až 18, na východě ještě na 18 až 22 stupňů.

Neděle nabídne oblačné počasí, zejména na Moravě a ve Slezsku s deštěm. V Čechách se bude od západu vyjasňovat. Ranní teploty budou mezi 10 a 6 stupni, odpolední maxima vystoupají na 16 až 20 stupňů.

V nadcházejícím týdnu by mělo převládat polojasno, ojediněle s deštěm či přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Od středy by se měly přidat bouřky.