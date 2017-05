Pane premiére, nástup Ivana Pilného na ministerstvo financí někteří vaši oponenti považují za kosmetickou změnu. Tvrdí, že každý, kdo je členem hnutí ANO, bude hájit svého předsedu Andreje Babiše a nedovolí tedy nezávislé šetření Finanční správy.

Pan Pilný splňuje podmínky, které jsem řekl na začátku, když jsem vyzval hnutí ANO, aby nominovalo nového ministra poté, co bude Andrej Babiš odvolán.

První podmínka byla, aby ten člověk byl schopen samostatného vedení ministerstva financí. Tady si myslím, že pan Pilný podmínky splňuje. Za druhé jsem chtěl, aby to byl člověk, který není nikterak spojen s Agrofertem a s jeho podnikáním. Byť v hnutí ANO se takoví lidé hledají těžko, tak i tuto druhou podmínku pan Pilný splnil.

Máme koaliční vládu a v dohodě je, že ministerstvo financí musí obsadit hnutí ANO. Proto jsem tento návrh akceptoval. Znamená to, že problémy na ministerstvu financí by mohly být rychle ukončeny. Teď by měl konat prezident republiky. Je evidentní, že opozice nebude nikdy spokojena. Ale musí respektovat fakt, že máme koaliční vládu.

Na druhou stranu opozice také namítá, že Pilný nemá zkušenosti s prací na ministerstvu financí a že se bude obtížně s resortem tak rychle seznamovat.

Z těch tří kandidátů, které postupně prezentovalo hnutí ANO, je pan Pilný kandidátem nejlepším. Má za sebou tříleté fungování v čele hospodářského výboru. Má přehled a zkušenosti z doby, kdy řídil Microsoft. Když jsem s ním mluvil, tak mám pocit, že k pozici ministra přistupuje odpovědně. Doufejme, že se mu bude ve vedení resortu dařit.

Já jsem ho seznámil s řadou problémů, které přebírá po ministru Babišovi, protože řada věcí nebyla dořešena. Zejména bude potřeba zvládnout přípravu rozpočtu na příští rok. Ale bude potřeba zajistit zvýšení platů lidí v sociálních službách, kultuře a zvýšení tarifů pro policisty, hasiče a další příslušníky bezpečnostních sborů.

Teď je důležité, aby konal prezident republiky. Od 5. května má k dispozici návrh na odvolání ministra financí. Od čtvrtečního rána bude mít k dispozici návrh na jmenování pana Pilného. A současně bude mít návrh na to, aby ministr Brabec byl jmenován místopředsedou vlády.

Kandidát na ministra financí Ivan Pilný (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Máte zprávy od prezidenta Zemana, že váš návrh vyslyší? Nebo stále zvažujete kompetenční žalobu?

Žádné zprávy od pana prezidenta nemám. Kompetenční žaloba se připravuje. Bude použita v případě, že pan prezident podle mého návrhu nebude konat.

Andrej Babiš se do vás pustil, že říkáte lži, když tvrdíte, že při nákupu korunových dluhopisů obcházel placení daní, a že zváží proti vám soudní cestu. Co vy na to?

Důvody pro odvolání ministra financí byly skutečně vážné. Prokázalo se, že opakovaně veřejně lhal, když tvrdil, že nebude řídit svá média a úkolovat novináře. Zadruhé, to souvisí s jednáním Poslanecké sněmovny, existují zde podezření z podnikatelské minulosti ministra Babiše. Existují také podezření, že se snažil vyhýbat placení daní.

Já myslím, že nebylo možné tolerovat konflikt zájmů, když ministra šetří podle jeho vlastních slov Finanční správa, která je součástí ministerstva financí. Problémů, skandálů, nezodpovězených otázek bylo tak velké množství, že jsem to jako předseda vlády nemohl tolerovat. I v zájmu zachování politické kultury jsem navrhl jeho odvolání.