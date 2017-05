Dopravu náklaďáky starostové zásadně odmítají, protože se mimo jiné obávají zásadního navýšení výfukových zplodin, hluku, prachu a zhoršení bezpečnosti dopravního provozu.

Dokumentace k žádosti o vydání závazného stanoviska vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru těžby počítá se čtyřmi variantami dopravy, přičemž posudek doporučuje kromě zmiňované kombinované dopravy také dopravu nákladními vozidly přes bývalý areál společnosti Stannum na silnici mezi Horním Slavkovem a Krásnem.

Desítky nákladních aut denně přes města

To by ovšem znamenalo, že přes města Krásno, Horní Slavkov, Loket, Bečov nad Teplou a možná přes další města budou třináct let jezdit desítky nákladních aut denně. Starostové proto kritizují, že EIA neřeší dopravu v celku tak, aby účastníky řízení byla i města v okolí Horního Slavkova.

Všichni si mají myslet, že to chtějí vozit po železnici, aby hlavně dostali schválení EIA. No a pak, když to takhle nepůjde, protože je to nereálné. Martin Pribo, zástupce starosty města Krásna

Obavy starostů z nákladní automobilové dopravy vyplývají ze znalosti místních poměrů. Jsou přesvědčeni, že využití vlečky Legiosu není technicky a prostorově možné. Vlečka je z větší části rozebraná a zbylých sedmdesát metrů vlečky využívá Legios k přepravě svých výrobků.

„Všichni si mají myslet, že to chtějí vozit po železnici, aby hlavně dostali schválení EIA. No a pak, když to takhle nepůjde, protože je to nereálné a nedomluvené s majitelem stávající vlečky, tak to povezou prostě po silnicích, protože jiné řešení není,“ vyhodnotil zástupce starosty města Krásna Martin Pribol. „Prostě klasická levárna,“ dodal. Jak uvedl, o situaci informoval ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) při jeho nedávné návštěvě regionu.

Závazné stanovisko k vlivu těžby na životní prostředí má vydat ministerstvo životního prostředí do konce května. „Problematika dopravy materiálu byla řešena v rámci procesu EIA a vznesené připomínky týkající se variant dopravy byly řádně vypořádány,“ tvrdí mluvčí MŽP Dominika Pospíšilová.

Celé dopravní řešení, které mají připravené, a prezentují ho ve svých studiích vlivu na životní prostředí, je jen šaškárna postavená tak, aby to úřady zbaštily, aby opticky vypadalo zatížení celého okolí co nejpřijatelněji. Josef havel, starosta Krásna

Jenže rozporuplná vyjádření oslovených stran, kterých se má doprava dotknout, vyvolávají mnohé otazníky. „Zatím jsme o tomto projektu s nikým nekomunikovali,“ uvedl na dotaz Práva mluvčí společnosti Legios Loco Roman Straka.

Společnost Sanaka Industry, která o povolení k těžbě žádá, to popírá. „Není pravda, že se společností Legios nejednáme. Jsme s nimi v kontaktu již od roku 2015,“ uvedl mluvčí společnosti Martin Frýdl.

Starosta Krásna: Jen šaškárna!

„Myslíme si, že jde o nedorozumění, za nás je varianta využití jejich areálu stále ve hře a doufáme, že budeme v komunikaci pokračovat,“ dodal. Podle něho společnost navíc připravuje záložní variantu přepravy materiálu po vlastní vlečce.

Starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (nez.) prozradil, že by vlečka měla vést z prostoru mezi železničním přejezdem v Kounicích a železničním viaduktem ve směru do města. Jenže ani tady dosud nikdo s vlastníky pozemků u železnice nejednal. Sanaka Industry přesto tvrdí, že jednoznačně upřednostňuje dopravu po železnici a do přípravy investuje.

„Celé dopravní řešení, které mají připravené, a prezentují ho ve svých studiích vlivu na životní prostředí, je jen šaškárna postavená tak, aby to úřady zbaštily, aby opticky vypadalo zatížení celého okolí co nejpřijatelněji, a nakonec to odnesou obyvatelé okolních měst, protože se v praxi zjistí, že to jinudy než přes Krásno nebo Horní Slavkov a Loket nejde,“ uzavřel starosta Krásna Josef Havel (nez.).