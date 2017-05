Areál, kde dnes sídlí tiskárna AF BKK, vznikl ve 30. letech jako sídlo firmy Továrna barev Weissberger a spol., za socialismu tu byl Výzkumný ústav barev a laků. Rekonstrukce, která začala v roce 2002, byla oceněna v roce 2010 titulem Grand prix Národní cena za architekturu.

Patnáct let rekonstruování

„Když jsme zde začali s rekonstrukcí, tak tu byla ještě spalovna a stála tu velmi intenzivní průmyslová čtvrť. Během těch patnácti let se to tu zastavělo a areál Podkovářská tu zbyl jako ten poslední kamínek průmyslu, co tu byl,“ vzpomíná s nostalgií architekt Štěpán Kubíček, který společně s Martinou Buřičovou areál postupně proměnil.

Basketbalové hřiště na střeše

Výsledkem jejich snažení je celková úprava parteru, interiér obchodního oddělení, vstupní objekt s kancelářemi, a především rekonstrukce největší a nevyšší stavby, která je napojena oplechovaným mostem na hlavní tiskárenskou halu. Z horní nástavby je přístupný asi nejpřekvapivější výsledek úprav - basketbalové hřiště, jehož klec tvoří masivní ocelová konstrukce. Architekti pro ně navrhli i atypické pozinkované konstrukce nesoucí koše.

„Byl to společný nápad. Hledali jsme nějakou relaxační zónu pro celý areál, ta střecha se nabízela. Měli jsme spoustu variant jiných sportovišť, ale basket vyhrál,“ prozradil Novinkám Kubíček.

Hřiště se nachází třináct metrů nad zemí.

FOTO: Novinky

Další plány

Rekonstrukce ale ještě zdaleka nekončí. Stále se zde nacházejí objekty, které se těší na nový plášť. „Doufám, že na podzim začneme opět stavět. Hřiště už dělat nebudeme, ale něco zajímavého určitě ano,“ slibuje architekt.