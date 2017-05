Jaroslava Štercla (1919 až 1996) připomínají originální sportovní trenky, Luďka Sobotu kimono z filmu Jáchyme hoď ho do stroje, Karla Högera (1909 až 1977) vzpomínková kniha a psací stroj, na němž vznikla, Josefa Vinkláře (1930 až 2007) čepice a kabát přezdívaný „božohódový šenemantl”, Josefa Lábuse červy prolezlá marcipánová rodinka od fanynky a třeba Lídu Baarovou (1914 až 2000) hereččina kamera.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Muzeum, za kterým stojí 32letý náchodský režisér a filmový samouk Tomáš Magnusek, se otevřelo v polovině května. Premiéru si nenechaly ujít stovky lidí.

„Magnuska obdivuji. Pověsil si na záda možná pětadvacetimiliónový úvěr. Pokud by muzeum zřídil v Náchodě, byla by to sebevražda. Tady by ale mělo mít úspěch,“ vyzdvihl starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) výhodu poutního místa, jímž ročně projde možná 100 tisíc návštěvníků.

Magnusek zprvu koupil a kompletně zrekonstruoval secesní vilu Monaco, součást panského dvora odsouzenou jinak k neodvratné zkáze. Památkáři chráněný objekt z přelomu 19. a 20. století kdysi sloužil jako ubytovna zaměstnanců ratibořického panství kněžny Zaháňské.

Dílo trvalo skoro dva roky a režisér při něm nezřídka zapojil i vlastní ruce.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Budova by se během dvou let rozpadla,” poznamenal Magnusek s tím, že zdejší objekty byly po předchozím majiteli zdevastované. „Později si tady bezdomovci udělali záchod,“ dodal.

Viktorku — postavu z románu Boženy Němcové — připomene fotoalbum z roku 1940 s kolekcí snímků z natáčení filmu Babička od režiséra Františka Čápa, v němž šílenou děvu ztvárnila Jiřina Štěpničková a jednu z dětských rolí hrála třeba Helena Růžičková (1936 až 2004). Fotky pořídil tehdejší starosta České Skalice.

Dcera chalupníka z nedaleké Červené Hory Viktorie Terezie Židová (1792 až 1868) — tentokrát v podání Ivety Kornové — možná ožije i v Magnuskově filmu podle scénáře Josefa Petrů.

„Půjde o moderní pojetí Viktorky s přesahem do současnosti plné lidí bez domova, čímž Viktorka nějaký čas byla,“ prozradil Petrů.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Uvnitř bývalého Monaka vznikla spolu s muzeem i restaurace, několik hostinských pokojů, wellness a filmové studio připravené možná produkovat filmy mimo dnešní témata a dobová filmová klišé.

Viktorku by měl brzy lemovat také chodník slávy. Jeho základní kámen položil patron muzea Martin Dejdar.