„Po relativně chladnějším období nás v následujících týdnech čeká přece jen o něco teplejší počasí. Do konce května se budou udržovat teploty, které jsou pro tuto roční dobu obvyklé,” uvedli v sobotu meteorologové.

V noci by se měly teploty pohybovat kolem 8 stupňů, přes den budou oscilovat kolem 20 stupňů Celsia, byť nejsou vyloučeny dílčí výkyvy.

„Teplejší počasí můžeme očekávat začátkem června, kdy se teploty dostanou i nad dlouhodobý průměr. Období od poloviny května do konce první červnové dekády by celkově mělo být teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné,” shrnul ČHMÚ.

Z hlediska srážek by období od 15. května do 11. června mělo odpovídat dlouhodobým průměrům. Srážkové úhrny se pohybují od 53 do 78 milimetrů, průměrné teploty dlouhodobě kolísají v intervalu 14 až 16 stupňů Celsia.