Abrahám by se měl zapojit i do tradiční součásti programu hradecké přehlídky, do simulované dopravní nehody.

„Je to adrenalinový člověk, a tak se chce zúčastnit. V hromadné nehodě tak bude přítomný i motocyklista a my ho budeme zachraňovat s vrtulníkem. V podvěsu,“ prozradil hlavní organizátor akce Daniel Tuček.

Daniel Tuček je nejen organizátor Helicopter Show, ale i aktivní pilot vrtulníků.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Kromě této simulované nehody bude jistě největším lákadlem akrobacie v podání vrtulníku BÖ105. Přiletí totiž zkušený pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz ze skupiny Flying Bulls a vynahradí tak svou loňskou neúčast, když předvede dechberoucí prvky akrobacie s vrtulníkem. Chybět nebude ani vystoupení Petra Kopfsteina se strojem extra 330,“ dodal Tuček.

Diváci si užijí na jeden vstup bohatý program ve vzduchu i na zemi, včetně zážitkových jízd a letů na vlastní kůži

Na hradecké přehlídce by se měly setkat desítky strojů — od nejmenších ultralehkých vírníků až po bojové vrtulníky. A dojde i na novinku, první „létající auto” na světě, které poté, co dostalo registrační značky, může do vzduchu i na silnici.

Zatímco sobotní program bude zaměřen na veřejnost, pátek patří profesionálům. „Odborníci z řad složek Integrovaného záchranného systému budou diskutovat nad tématy spojenými s leteckou záchrannou službou, pro hasiče navíc letos připravujeme certifikované školení pro zásah na letišti,“ naznačil zaměření odborné části hradecké show Daniel Tuček.

Bohatý program



Sobotní program vypukne v 9 hodin. Nabídne ukázky činností hasičů, policistů, zdravotníků či kynologů. Hlavní letový program odstartuje ve 13 hodin, přičemž několik letových ukázek mohou diváci spatřit již dříve.

Naopak Rally Show nastartuje návštěvníky pěkně od rána. Na okruhu se hned v úvodu předvedou historické vozy a legendy motorsportu, které záhy vystřídají drifty a road show.

Hradecké letiště ožije v pátek a sobotu desítkami strojů - od vrtulníků na nebi až po závodní speciály na místním autodromu.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Rally Show po roce opět otevře autodrom CzechRing pro závodní speciály. Premiérou letošního roku budou paralelní jízdy na dvou okruzích. CzechRing tradičně přivítá nejlepší české teamy rally. Novinkou bude odpolední závod GPD Rally Cup, který se pojede v rámci závodu Finále Mistrů a obsazení bude opravdu hvězdné. Je totiž jen málo závodů, kde je možné porovnat závodní speciály homologované do mezinárodních soutěží FIA s vozy startujícími například v rallycrose nebo jiných soutěžích rally,“ doplnil spoluorganizátor Karel Pohner.

Hlavní programy obou akcí budou na sebe navazovat. Diváci si užijí na jeden vstup bohatý program ve vzduchu i na zemi, přičemž jízdy a lety mohou zažít i na vlastní kůži.

Vstup na show mají děti do 150 cm i osoby ZTP zdarma. Zdarma je i parkovné. Míst k parkování je podle organizátorů v prostoru letiště dost, proto žádají návštěvníky, aby neparkovali podél silnic před letištěm.