Například v Šindelové na Sokolovsku bylo v noci okolo minus osmi stupňů a u země byl mráz ještě větší. V Krásném Údolí v okrese Karlovy Vary sice teplota ve dvou metrech nad zemí klesla jen na dva stupně pod nulu, u země ale bylo i pod minus deset stupňů. Pod kvetoucími stromy tak řidiči museli ve středu ráno škrábat led ze skel aut.

Podle pozorovatele ČHMÚ Rudolfa Kovaříka z Šindelové tak nízké teploty jeho stanice nezaznamenala od roku 1976. "To, že na zmrzlé klesne teplota pod nulu, se stává, ale aby klesla pod pět stupňů, je výjimečné, natož na minus 8,2 jako v noci," řekl. Tzv. zmrzlí muži připadají na 12. až 14. května.

Pro sadaře pohroma



Pro květiny nebo ovocné stromy to podle něj může být pohroma. "Když sadařům nad ránem klesne teplota před východem Slunce pod nulu, počítají každou minutu, ale v úterý byl mráz už od večera až do dnešních 4:00 ráno. To jsou hodiny, a to je pro květy špatné," uvedl Kovařík.

Ze svých dlouholetých zkušeností odhaduje, že nemusí jít o poslední mrazivé noci. Pod nulu by mohly teploty klesnout i na začátku června, a to by pro zahrádkáře bylo znovu špatné.

V Moravskoslezském kraji bylo v noci na středu nejchladněji od doby, kdy tam meteorologové měří teplotu. V Rýmařově a Světlé Hoře na Bruntálsku klesla teplota na -4,8 stupně Celsia. V Rýmařově tím překonala dosavadní minimum pro tento den -3,8 stupně z roku 1953 a ve Světlé Hoře -2,4 stupně z roku 1987.

Teplotní rekordy budou přepisovat meteorologové také v Olomouckém kraji.