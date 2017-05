Chytré lampy zvládnou nejen dobíjet elektromobily, ale podle Romana Reichla z firmy CV-Tech také pomocí radarové a senzorové techniky umí určit například počet volných parkovacích míst nebo nebezpečí rychle jedoucích vozidel.

Pilotní projekt těchto lamp se chystá ve městě Litvínov, kde by v nejbližší době měla stát první dobíjecí lampa na stadiónu Ivana Hlinky.

V Praze jsou už podobné chytré lampy hned tři. Jedna je v areálu Výstaviště a další dvě ve Vršovicích. Kromě měření škodlivin v ovzduší a možnosti zatím bezplatného dobíjení baterií elektromobilů nabízí i Wi-Fi a pomocí SOS tlačítka je možné přivolat pomoc.

Na veletrhu se představila první česká nabíjecí stanice. „Je to nabíječka na tzv. stejnosměrný proud, to znamená pro osobní vozy. Disponuje dvěma standardy, které jsou na trhu běžné,“ řekl Novinkám Jakub Jedlička, zástupce firmy QMX pro ČR. Model je zatím žhavou novinkou a uvedení do provozu v rámci pilotního projektu se teprve připravuje.

„Zákazník, který bude chtít využít tuto nabíjecí stanici, nemusí mít žádný čip, kartu nebo klíč. Stačí mu mobilní telefon s aplikací, kde má uložené své platební údaje,“ uvedl Jedlička. Aplikace mu ukáže všechny dobíjecí stanice v okolí i s dalšími parametry, jako například kolik proudu odebral, za jakou částku a podobně.

Ačkoliv jsou Češi vůči elektromobilům zdrženliví, ve světě je velký zájem o elektromotory, které vyrábí moravská firma. „Vyrábíme elektromotorky pro nejmenší, pro motorky pro teenagery,“ uvedl Milan Dzimbaník s tím, že nejmenším zákazníkům je okolo 2,5 roku. „Máme zkušenosti, že když už zvládne odrážedlo, zvládne naši motorku, umíme nastavit jak výkon, tak rychlost. Pro dítě je to nejjednodušší cesta, jak začít jezdit.“

Ceny se pohybují od 28 tisíc po 115 tisíc korun.

