V menším divadle Mana v srdci pražských Vršovic je v neděli v půl osmé večer velice živo. V neděli večer se tu totiž zkouší nová Červený Kukiš aneb Sorry jako! Ta bude mít premiéru 18. května. Herci, kteří se dali dohromady pouze pro účely tohoto představení, trénují choreografie a pilují jednotlivé obrazy.

Jedním z nich je i scéna, při níž Veronika Svozílková v roli Alžběty Písaříkové zpovídá první dámu této země Annu Kukišovou, kterou hraje Pavla Drtinová.

Zatímco Drtinová utíká před novinářkou po cestě z letiště, stíhá jí ještě odpovídat, co všechno při návštěvě New Yorku pořídila a jak si se skoromanželem užila jeho zahraniční cestu.

Vlastní vizionářství tvůrce vyděsilo



„Je to divadelní hra formou kabaretu, kde se zpívá, tančí hraje, aby se divák pobavil,” shrnul Deutsch. Hra podle něj nemá nikoho soudit ani parodovat a vlastně ani vyhodnocovat. Ačkoli scénář napsal již před čtyřmi měsíci, není prý potřeba jej aktualizovat, protože se tvůrci povedlo odhadnout, jak se česká poltická scéna bude vyvíjet. Deutsch přiznal, že ho trochu děsí, že to, co se ve hře odehrává, tak se nyní realizuje i na politické scéně.

Autor hry připustil, že představení bylo inspirováno ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). Diváci ale podle něj mohou ve hře najít více reálií a více osobností, scénář ale nevychází z konkrétních výroků. Nicméně představení je prý určeno i pro návštěvníky, kteří se nezajímají o politiku.

Nyní se tvůrci snaží řešit i problémy s propagací. Některé sponzory totiž téma vyděsilo. Bojí se prý, že by mohli být stíháni, pokud se s tím spojí. „Spadl do toho i případ nejmenovaných reklamních ploch v Praze, které nám řekly, že to téma je příliš kontroverzní, takže u nich si nesmíme zadat žádnou reklamu,” dodal Deutsch.

Divadelního zpracování už se dočkal i Ovčáček

Režisér Ivo Šorman Novinkám řekl, že si přeje, aby hra byla pro diváky nadčasová, aby jim neshrnula pouze situaci kolem voleb a kolem Babiše, ale aby se na inscenaci vzpomínalo i po letech. Nechce tedy vytvořit klasický politický kabaret, který by se uváděl jenom jednu sezónu. U představení by se podle něj měli návštěvníci pobavit i zamyslet.

Naopak choreografka Klarisa Pivodová nevnímá kabaret jako politickou hru. „Můj primární úkol je vymyslet kroky, protože musím myslet na to, že herci, kteří tu jsou, jsou především činoherci, nejsou to tanečníci, takže tu nejde vymyslet velké muzikálové číslo,” shrnula Pivodová. Naznačila, že ve hře se diváci mohou dočkat i lehkých akrobatických prvků s obručí.

Loni na podzim se aktuálním děním nechalo inspirovat Městské divadlo Zlín, když vytvořilo a rychle secvičilo politicky nekorektní kabaret Ovčáček čtveráček. Tvůrci v něm reagovali především na okolnosti nevyznamenání Jiřího Bradyho a s tím souvisejících výroků hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka a tehdejšího ředitele protokolu Jindřicha Forejta. Podobně v roce 2012 A studio Rubín představilo Blonďatou bestii, jejíž předloha byla v odposleších členů strany Věci veřejné.