Premiér se vrátil ke svému rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo, kde konstatoval, že Zemana a Babiše spojuje mocenský pakt. [celá zpráva]

„Byl bych rád, aby se prezident vrátil do nadstranické role, kterou ztratil. Straní Andreji Babišovi. Nevím, zda spolu mají nějakou dohodu, ale již není nadstranickým prezidentem, jak sliboval občanům,“ konstatoval v neděli Sobotka.

Premiér čeká na zprávu od prezidenta Zemana ohledně návrhu na odvolání Andreje Babiše. „Od prezidenta nemám žádnou zprávu, kdy Babiše odvolá, ani netuším, kdo by měl být novým ministrem financí. Nechci komentovat žádná jména, důležité je, aby se nový ministr nedostal do stejné situace jako Andrej Babiš,“ uvedl předseda vlády.

Podle něj nemá prezident jinou možnost než Babiše odvolat, jinak by porušil ústavu. „Předpokládám, že se prezident vyvaruje porušování ústavy. Pokud nebude akceptovat odvolání, poradím se s právníky a experty, co s tím. Doufám však, že se to nestane,“ dodal Sobotka.

Nahrávky by měla zkoumat policie



Předseda vlády se v pořadu také vyjádřil k nahrávkám ministra financí s novinářem MF Dnes Markem Přibilem. [celá zpráva] Nahrávky hrály podle něj důležitou roli při rozhodování o Babišově odvolání.

„V pátečním rozhodnutí hrály nahrávky velkou roli při mém rozhodování. Andrej Babiš se zajímal, co novináři píší. Kromě nahrávek jsou tady další svědectví novinářů z MF Dnes,“ vysvětlil Sobotka a dodal: „V létě roku 2013 sliboval ministr financí na zdraví svých nejbližších, že nebude zasahovat do toho, co píše MF Dnes. Mohu hájit ministra, který lhal?“

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jak Sobotka dále uvedl, sociální demokracie si na Babiše nic neobjednala. Babiš prý neodolal pokušení použít proti konkurentům svá média.

Sobotka však doufá, že nahrávkami se bude zabývat také policie, protože byl nahrával člen vlády a vicepremiér. „Policie musí tyto nahrávky prověřit, stejně jako to dělala v minulosti a stejně jako v případě, kdy mi byly ukradeny maily,“ podotkl předseda vlády.

Extempore na Hradě



Řeč se rovněž dotkla čtvrteční „frašky“ na Hradě. [celá zpráva] „Extempore na Hradě bylo zbytečné a nedůstojné, tyhle věci by se tam stávat neměly. Zlobil jsem se na všechny, kdo to tam zorganizovali, bylo to špatné pro Hrad i pro náš obraz v zahraničí. Posunuli jsme se tím na Východ,“ popsal premiér.

Ponížit se podle svých slov nenechal a řekl, co chtěl. Následovala hodinová schůzka s prezidentem, kde premiér chtěl prezidentův pohled na výklad ústavy ohledně demise, čehož se údajně nedočkal.