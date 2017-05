Ženy jsou v průměru starší než muži, žijí totiž déle. Muži za poslední čtvrtstoletí ale zestárli o něco rychleji. Průměrnému Čechovi bylo na konci loňského roku 40 let a sedm měsíců. Průměrná Češky byla skoro o tři roky starší, bylo jí 43 let a pět měsíců. Proti roku 1990 jsou tak muži starší o více než šest let, ženy o pět a půl roku.

Nejmladší jsou obyvatelé Středočeského kraje. V průměru je jim 41 let. Dvaačtyřicáté narozeniny za sebou ještě nemá ani průměrný člověk v Libereckém a Ústeckém kraji. Naopak nejstarší jsou lidé v Královéhradeckém a Zlínském kraji. Je jim už skoro 42 a tři čtvrtě roku.

Česká společnost stárne

Život se prodlužuje a dětí se rodí méně. V roce 1990 žilo v Česku 1,3 miliónu osob nad 65 let a 2,2 miliónu dětí do 15 let, loni už skoro dva milióny pětašedesátiletých a starších osob a 1,6 miliónu dětí. Lidé nad 65 let tak nyní tvoří téměř pětinu obyvatel a děti asi 15 procent.

Chlapci, kteří se narodili v roce 2015, mají podle statistiků šanci žít téměř do 76 let. Naděje dožití stejně starých děvčat je skoro 81 a půl roku. Čtyřicetiletí muži mají nyní před sebou v průměru asi 37 let let a stejně staré ženy pak zhruba 42 let. Pětašedesátileté muže v Česku čeká v průměru 16 let a pětašedesátileté ženy přes 19 let.

Podle projekce obyvatelstva, kterou statistici dělali před pár lety, bude starších lidí přibývat. Zatímco nyní v zemi žije přes 400 000 osmdesátníků, v roce 2030 by jich mohlo být kolem 800 000. Průměrný věk by mohl překročit 45 a půl roku. V polovině století by osmdesáté narozeniny mohlo mít za sebou téměř 1,2 miliónu lidí. Průměrný věk by se mohl blížit ke 49 letům.

Nejvýraznější demografická změna



Přibývání lidí v hodně vysokém věku bude podle expertů nejvýraznější demografickou změnou, která vyspělé země v tomto století čeká. Někteří sociologové hovoří dokonce o éře starších žen či éře vdov. Seniorek je totiž víc než seniorů. Ženy žijí déle a často ve stáří zůstávají samy.

Podle odborníků by se nemělo na stárnutí společnosti pohlížet jako na hrozbu, ale jako na přirozený jev. Někteří experti mluví o prodlužování středního věku a odsouvání stáří do vyšších let.

Poukazují na to, že díky změně životního stylu, moderní medicíně a péči o zdraví lidé žijí mnohem déle bez zdravotních obtíží než dřív. I tak by se na stárnutí ale měly státy připravit a reformovat své důchodové a zdravotnické systémy, doporučují mezinárodní instituce.