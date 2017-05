„Z mládí si pamatuju, že takto vystupovali senilní starci, kteří na tom nebyli po fyzické i duševní stránce úplně dobře. Pan prezident to absolutně nezvládl,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch v ČT. „Myslím si, že to není důstojné jednání jakéhokoliv občana, natož pak prvního občana ČR. Tak by se nechoval ani poslední občan ČR. Je to velká ostuda a myslím si, že to bude i velký handicap do nadcházející volební kampaně, které se chce účastnit,“ dodal.

Podle Štěcha je Zemanovo chování příčinou zvratů, protože se stal „převodovou pákou“ Andreje Babiše. „Není možné, aby zbohatlík, který porušuje zákony, měl tady hlavní slovo,“ zdůraznil.

Střet na Hradě nenechal klidným ani pardubického hejtmana Martina Netolického, který před lety přes Sobotkův odpor uzavřel koalici s SPO – zemanovci. Byl také prvním z ČSSD, který v 2. kole prezidentských voleb vyjádřil Zemanovi podporu, když se vedení strany ještě zdráhalo.

Hned ve čtvrtek ale Zemanovi přes Facebook vzkázal: „Pane prezidente, milý Miloši, to bylo hodně, hodně, hodně za čárou. Jsme parlamentní demokratická republika, nikoliv konstituční monarchie nebo prezidentský systém. Trapnost, ostuda, pohrdání,“ napsal. „Neměl jsem pocit, že inscenované divadlo bylo v duchu tradic, ke kterým se všichni hlásíme,“ uvedl.