„Je zřejmé, že opravdovou změnu mohou přinést pouze volby, ideální by byly předčasné volby do konce června. Nejsme si v tuto chvíli jisti, zda je technicky možné je uspořádat, pokud ano, jsme jednoznačně pro,” uvedl Kalousek.

TOP 09 by podle něho nebránila ani volbám začátkem září, pokud by na nich byla většinová shoda. „Ale nejsme si jisti, zda těch pět či šest týdnů mezi řádným a mimořádným termínem voleb stojí za to, že volič bude ještě před volbami informován o tom, zda v případu Čapího hnízda byl, nebo nebyl spáchán trestný čin,” dodal Kalousek k návrhu, s nímž přišla ODS. [celá zpráva]

Sobotka měl jednat už dávno



Už tehdy, kdy se začalo mluvit o podezření z dotačního podvodu, podle něho měl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nechat ministra financí a předsedu hnutí Andreje Babiše (ANO) z vlády odvolat.

Nynější Sobotkovo rozhodnutí podat demisi vlády Kalousek pokládá, jak zopakoval, za nestatečný a alibistický krok. Premiér podle něho nese plnou odpovědnost za Babišovy „nepoctivé praktiky”. „Pokud s ním chtěl jít do zápasu, měl jít do zápasu v rámci svých ústavních pravomocí,” řekl Kalousek.

Místo toho podle něho předal oznámenou demisí další rozhodování prezidentovi republiky Miloši Zemanovi. „Nepochybuji o tom, že učiní to, co vyhodnotí sám pro sebe a pro své znovuzvolení jako nejlepší. A bude mu úplně jedno, co bude nejlepší pro Českou republiku,” řekl Kalousek na Zemanovu adresu.