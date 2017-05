Řidiči se tak budou muset držet na D1 nebo na Vídeňské ulici, z níž se dá pokračovat směrem na Jižní Město po Kunratické spojce. „Musíme zvýšit kapacitu kanalizace. Vždyť na ni nejsou napojeni ještě ani někteří starousedlíci, o nových obyvatelích ani nemluvím. Splaškový systém je absolutně přetížený,“ říká k uzávěře Šeberova jeho starostka Petra Venturová (Pro lepší obec) s tím, že práce jsou rozděleny na dvě etapy.

Až do konce školního roku budou jezdit přes Šeberov autobusy MHD po své obvyklé trase Petra Venturová, starostka Šeberova

První vypukne 15. května, skončí 30. června a uzavře asi 150 metrů komunikace K Hrnčířům za kruhovým objezdem - ten zůstane pro auta po celou dobu rekonstrukce průjezdný - na křížení silnic K Labeškám, K Hrnčířům a K Šeberovu. Doporučená objízdná trasa pro automobily směřující do Šeberova vede po ulicích K Labeškám, Kunratická spojka a Na Jelenách.

„Podařilo se nám dohodnout, že až do konce školního roku budou jezdit přes Šeberov autobusy MHD po své obvyklé trase. Projedou i rodiče dětí z naší školy, kteří u nás mají trvalé bydliště. Kdo školáky dováží třeba z Jesenice, dostane kartičku umožňující vjezd také,“ dodává Venturová.

Neprojedou ani přes Hrnčíře



Splašková kanalizace se bude rekonstruovat i v Hrnčířích, od 1. července až do posledního srpna pak bude úplně, i pro MHD, uzavřena komunikace K Šeberovu. A to od ulice K Safině až ke kruhovému objezdu. Objížďka povede přes Vesteckou a Vídeňskou ulici na Kunratickou spojku a zpět K Labeškám.

Příměstské linky č. 326 a 327 budou zajíždět na konec Hrnčíř do zastávky Drazdecká a vracet se objížďkou přes Osvětovou a Louckou ulici do Jesenice nebo na Opatov. Cestující si tak budou muset dávat pozor, zda nastoupili do správného autobusu.

Komplikace provozu a jeho zhuštění se podle starostky sousední Jesenice nevyhnou v té době ani jejich městu. „Snad nás prázdninový provoz, to, že spousta rodičů nebude vozit děti za vzděláním do Prahy, úplně nezahltí. Samozřejmě chápeme, že Šeberov musí řešit situaci svých obyvatel s odpadem, a jsme s nimi solidární,“ říká Radka Vladyková (ANO).

„Naším cílem je napojit na splaškovou kanalizaci všechny obyvatele Šeberova a Hrnčíř. V příštím roce chceme během léta začít stavět novou podtlakovou čerpací stanici vedle hřiště v ulici K Safině. To už nebudou dopravní omezení tak výrazná,“ dodává Petra Venturová.