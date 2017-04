Povodňová situace se zklidnila, pohotovost na Bečvě zůstává

Povodňová situace v Česku se v noci na sobotu zklidnila. Pohotovost zůstává na čtyřech místech na Bečvě a jejích přítocích, nejnižší první stupeň bdělosti má 16 míst hlavně v povodí Odry a na řece Moravě. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha meteorologů před povodněmi platí do sobotního odpoledne, na jihu Moravy do neděle.