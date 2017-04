Pro Bendlův přílepek zvedlo ruku jen 16 poslanců, a to převážně z řad občanských demokratů. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Poslanec pozměňovací návrh přidal k novele zákona o pozemních komunikacích, která má za cíl zjednodušit vydávání řidičských průkazů.

Bendl chtěl, aby o umístění billboardů na území obcí rozhodovaly samy obce a nikdo, tedy ani dopravně-správní orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlal totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by velkoformátové reklamy na svém území udržely.

Někteří zákonodárci i zástupci občanské společnosti Kverulant varovali, že se jedná pouze o tlak billboardové lobby.

Billboardy by měly podle platného zákona zmizet od dálnic a silnic I. třídy v září 2017. Zákonodárci se na tom shodli v roce 2012, kdy omezili platnost povolení pro tyto reklamy na pět let.