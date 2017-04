V oblasti Beskyd očekávají meteorologové nadále vydatné srážky. Během noci napršelo v Beskydech 20 až 35 mm. Do páteční půlnoci by mělo v oblasti spadnout dalších 15 až 25 mm.

Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení platí na Polančici v Ostravě, druhý například na řece Opavě. Na dvou dalších místech, v Držkovicích na Opavsku a Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, platí na řece Opavě a na Ondřejnici druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti. Na 16 dalších místech platí první stupeň.

Výrazně stoupají hladiny Bečvy, Odry, Ostravice a Olše. Během dne budou hladiny vodních toků ještě stoupat.

Kulminace se očekává během odpoledních a večerních hodin. V ojedinělých případech nelze vyloučit i krátkodobé dosažení třetího povodňového stupně.

Srážky by měly podle meteorologů postupně ustávat během soboty, kdy by měly přecházet do přeháněk. Změna počasí nastane podle předpovědi až v neděli, kdy se vyjasní a také oteplí. Odpolední teploty by se měly vyšplhat až na 16 stupňů.