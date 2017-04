ČSSD klesl podle průzkumu CVVM počet potenciálních voličů o šest procentních bodů. V březnu jste měli 22, v dubnu 16 procent. Co s tím hodláte dělat?

Musíme přidat, zařadit dvojku trojku a interpretovat levicová témata tak, aby se dostala do povědomí voličů. Musíme se také přestat zabývat sami sebou. To jsou věci, které se dají za půl roku do voleb zvládnout. Je to podle mě cesta, jak k nám vrátit voliče.

Tím zabýváním se sami sebou myslíte kauzu Jiřího Zimoly? Napadl vedení soc. dem., že vedení ČSSD koordinovalo kauzu proti němu…

Naši voliči nemají rádi rozhádanou stranu. Ať takové řeči říká kdokoliv, každý druhý den se střílíme do vlastního kolena. Ale nehroutím se z toho a s kolegy ve volebním týmu pokračujeme dál.

Když říkáte, že zařadíte dvojku nebo trojku, znamená to, že třeba už vytáhnete bill­boardy, jako to udělalo ANO nebo ODS?

My jsme rozjeli projekt Česko 20+, kde diskutujeme o naší vizi pro Českou republiku. Např. 2. května máme konference na téma vyšších mezd pod heslem Konec levné práce. Zároveň chceme být více vidět i v ulicích našich měst, takže plánujeme v květnu a červnu billboardovou a plakátovací kampaň.