Krátí se vám čas, do kdy máte Sněmovně vysvětlit své daňové záležitosti. Nejdříve jste říkal, že to nebudete dělat, pak že to uděláte. Jak je tomu teď?

Tak hlavně je potřeba říct, že já to rozhodnutí Sněmovny považuji za skandální, je to hrozná prasárna. Je to politický boj tradičních politických stran. Dnes tady máme dva tradiční politiky, kteří se spojili – pan Kalousek a pan Sobotka – a postupují jednotně proti mně. A tuto pseudokauzu, kterou ČSSD stále živí, zapříčinili oni dva. Pan Kalousek udělal špatný zákon, pan Sobotka hlasoval proti zdanění dluhopisů. Mohl to udělat v březnu 2012. Oni mě oba teď pokrytecky kritizují, ale oni to zapříčinili.

Video

Interview Andrej Babiš – o dluhopisech

Říkáte, že to je prasárna. Ale Sněmovně to tedy vysvětlíte?

Určitě, píšu dopis. Bylo mi řečeno, že mám splnit ten úkol vůči předsedovi Sněmovny, a tak čekám, že to pak pošle všem poslancům. Splním ten termín do 30. dubna. To je neděle, takže do pátku 28. dubna ho pošlu.

Co tam napíšete? Zazní něco nového, nebo zopakujete, co jste už řekl ve Sněmovně a do médií?

Vysvětlil jsem to několikrát, dal jsem to do ČTK, zveřejnil jsem, jak šly peníze z mého účtu, takže to znovu zveřejním a vysvětlím i ty transakce v rámci Agrofertu, které byly lživě interpretované. Já jsem tehdy chtěl ve Sněmovně vystoupit, jak to bylo na programu.

Tvrdíte, že jste vždy podnikal podle zákonů. Miroslav Kalousek nedávno kauzu s dluhopisy přirovnal k tomu, že když někdo bodne nožem do břicha, je tím viníkem buď ten, kdo bodne, anebo ten, kdo ten nůž vyrobí. Jak to přirovnání vnímáte?

Když to říká pan Kalousek, což je symbol korupce, který je v politice 27 let. Nikdo neví, kde bydlí – to je zajímavé, že nemá ani byt, ani dům a dostává náhrady.

Já tomu výroku nerozumím, protože pan Kalousek je skutečně člověk, který by neměl někoho hodnotit, protože on udělal ten zákon. Ať vysvětlí, proč se stokorunový dluhopis daní jinak než sto korunových dluhopisů. Vždy jsem podnikal podle zákonů a byl jsem podnikatelem, který bojoval za zájmy své firmy. To je normální, na tom nevidím nic nenormálního.

Takže odmítáte rétoriku pana Kalouska, že jste se dopustil čtyř daňových podvodů?

Nesmysl. Pan Kalousek buď lže, nebo je hloupej. Když to uvidí občané a uvidí to stanovisko, tak si budou moct vybrat.

Video

Interview Andrej Babiš – o premiérovi a koalici s ČSSD



V médiích se objevují spekulace, že pokud to nevysvětlíte dostatečně důvěryhodně, tak vás premiér Bohuslav Sobotka odvolá. Myslíte, že by to udělal?

Nevím, proč by mě měl odvolávat – za co? Já jsem nešel do politiky pro to, aby mě pan Sobotka zkoušel z mého podnikání, kterému on nerozumí, protože nikdy v reálném životě nepracoval. On je profesionální kariérní politik, který nikdy nepostavil ani boudu, neřídil žádnou firmu a nerozumí tomu, co je firma. A jenom pokrytecky zneužívá tuto pseudokauzu, která je organizovaná – o tom jsem přesvědčen.

Věříte tomu, že by vás odvolal?

Nevím jako, považuji to za absurdní situaci. Pan Sobotka poškozuje pověst naší vlády tím, že na mě stále útočí. Útočí na mě už od krajských voleb.

A vy na něj neútočíte?

Ne, já jenom odpovídám.

Říkal jste, že koaliční smlouva funguje jen na papíře. Jaký má ta vláda ještě smysl?

Ta vláda má smysl, protože jednotliví ministři mají svoje úkoly a zákony, které potřebují prosadit. Já mám na ministerstvu plno práce, máme plno agendy.

Šel byste s ČSSD znovu do vlády? Premiér nedávno řekl, že si další vládu s ANO neumí moc představit.

No vidíte, jakou na tom máme shodu.

Už víte, kdy bude prezidentské referendum o vašem kandidátovi?

To nevíme. Čekáme, že rozhodneme o lídrech do Sněmovny, to by mělo být do 15. května. Když dořešíme lídry kandidátek, tak rozhodneme o tom referendu.

Platí, že budete ve sněmovních volbách kandidovat ve Středočeském kraji z posledního místa, jak jste sliboval na sjezdu?

No právě to hnutí mi to nechce povolit, zároveň pan Kalousek i pan Zaorálek se mi vysmívali a říkali, že se jich bojím, že s nimi nechci jít do debaty. Vypadá to, že hnutí mě tlačí na první pozici, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže možná, abych ukázal, že se nebojím ani pana Kalouska, ani pana Zaorálka, tak budu asi lídr. Ale to ještě uvidíme.