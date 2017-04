Spor rozvířil zdejší nezávislý radní Ivan Telařík, který si již před několika měsíci vyžádal podrobné informace o všech odměnách, které radnice v posledních letech vyplatila vedoucím zaměstnancům.

Tajemník radnice Miroslav Halatin původně informace o výši odměn odmítl Telaříkovi poskytnout s ohledem na ochranu osobních údajů. O kuriózním sporu mezi radním a tajemníkem následně rozhodoval krajský úřad, který verdikt tajemníka zrušil jako nezákonný. Tajemník proto Telaříkovi před několika týdny informace poskytl a radní se rozhodl je zveřejnit a poskytl je deníku Právo.

Zdůvodnění? Forma odstupného



Seznam obsahuje podrobný rozpis odměn pro několik desítek lidí s tím, že odměny se pohybují většinou v desítkách tisíc. Ovšem odměna pro Viskupiče je zarážející vysokou částkou (299 352 korun) i odůvodněním. Nejde totiž o splnění mimořádných úkolů nebo práci nad rámec běžných povinností, jako u jiných odměn, ale o jakousi formu odstupného, což Halatin potvrdil.

„Jedná se o mimořádnou odměnu v souvislosti s ukončením pracovního poměru dohodou, navrženou v souladu s platnou legislativou, a to mimo jiné za mimořádné a dlouholeté pracovní výsledky v horizontu 24 let působení na úřadě,“ uvedl.

Šéf odboru byl přitom k odchodu vyzván, takže o kvalitní práci nemůže být podle Telaříka řeč. „Měl na starost zakázky, se kterými byly problémy. Nabylo to takových rozměrů, že jsem řekl v radě, že už nebudu hlasovat o ničem, co tento úředník navrhuje, protože se nechci dostat do kriminálu. Toho se chytli i další radní, a tak si ho zavolali a řekli mu, že situace je neúnosná a že bude muset odejít. Řekli mu, ať odejde sám a nebude na tom škodný. A takto to dopadlo,“ posteskl si Telařík.

Viskupič potvrdil, že byl k odchodu skutečně dotlačen. Ovšem zásadně nesouhlasí s Telaříkem, částku 300 tisíc hrubého jako odměnu za téměř 25 let práce nepovažuje za přemrštěnou. „Řekli mi jednoznačně, že buď to podepíšu a dostanu toto odstupné, anebo mi zruší celý odbor a odejdu pro nadbytečnost,“ řekl.

Nenašli nic. Vůbec nic. Zůstal jen smrad. Bývalý šéf odboru rozvoje městaIvan Viskupič

Na připomínku, že takový postup by byl naprosto účelový a hraničil by až s vydíráním, si jen posteskl, že nakonec je rád, že už na radnici není a že si našel klidnější práci. Slova Telaříka o tom, že zakázky provázelo porušování zákona, ho rozčílila. „Přišlo nám spousta kontrol, prověřovala se i nějaká trestní oznámení, ale nenašli nic. Vůbec nic. Zůstal jen smrad,“ řekl.

Starosta Miroslav Kopečný (ODS) se nechce k celé kauze vyjadřovat. Podle něj jde o záležitost tajemníka, který jen konstatoval, že nikdo úředníka k podpisu dohody nenutil a dále nařčení z nátlaku komentovat nechtěl.

Na jiných radnicích podobné statisícové zlaté padáky podle ankety Práva neposkytují - rozhodně ne úředníkům, kteří odešli na základě dohody.

„Jednorázové odměny v souvislosti s ukončením pracovního poměru dohodou nejsou u nás rozhodně vypláceny. Nejsou vypláceny ani v souvislosti s odchodem z organizačních důvodů. U nás šlo vždy o zákonem stanovené odstupné, pokud zanikla daná pracovní pozice. Odměny jako takové jsou poskytovány výhradně v souvislosti s úspěšným splněním mimořádných úkolů a je nutné je věcně a konkrétně zdůvodnit,“ řekla například mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová. Podobně se vyjádřili i zástupci několika dalších oslovených měst.