Chovanec je připraven zbavit Dostálovou mandátu krajského zastupitele

Zastupitelé Královéhradeckého kraje by na pondělním jednání měli znovu jednat o případném zbavení mandátu Kláru Dostálovou (ANO). Důvodem je neslučitelnost funkce krajského zastupitele s postem náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, kterou Dostálová zastává. Pokud ji zastupitelé mandátu nezbaví, je ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) rozhodnutý, učinit to sám. Navíc v co nejkratším termínu.