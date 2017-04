Měření zápachu je náročné, protože čichající lidé musí projít důkladnými testy na jednu speciální organickou látku, kdy nesmí cítit ani moc, ani málo. „Nesmí se během deseti měření lišit od svých výsledků o pět procent, od výsledků celé skupiny o pět procent, před každým novým měřením prochází testy na tu látku,” vysvětlila Novinkám ředitelka společnosti Odour Petra Auterská.

Přístroj zvaný olfaktometr dokáže podle ní poznat, že je člověk hladový, vystresovaný nebo nemocný, protože výsledky jsou jinde než průměr. „Toho čichače tak vyloučí, proto musíme mít několik lidí navíc,“ dodala Auterská.

Zápach se nabírá do speciálního vaku.

FOTO: Novinky

Přístroj funguje tak, že nabraný vzorek se předředí čistým vzduchem a pomalu se zahušťuje do okamžiku, kdy lidé, kteří sedí okolo olfaktometru, ucítí poprvé zápach.

Vzduch se měří na konkrétním zdroji jako v komíně, v kanalizaci, výduchu. Tím se také změří hmotnost pachu, z níž se dá zjistit, kam až sahá a zda neobtěžuje například obyvatele dané lokality.

Pijeme jen vodu, říká profesionál

Čicháním se příležitostně živí už šest let i jednadvacetiletý Marek Auterský. „Je to dobře ohodnocené, nechce to totiž dělat každý. Platové podmínky jsou tudíž lepší než při jiných brigádách,“ vysvětluje Auterský, kterého při škole zaměstnala jako čichače právě jeho matka Petra Auterská.

Marek Auterský si čicháním přivydělává již šest let.

FOTO: Novinky

Podle něj k tomu žádné speciální dovednosti nejsou potřeba. „Musíte mít kromě dobrého nosu i dobré návyky. Vydržet nekouřit nejen po dobu čichání, ale i tři hodiny před směnou, a hlavně být časově flexibilní a dochvilný. Během měření se nesmí pít káva ani limonády, jen čistá voda, aby člověk nebyl ovlivněný pachy z jídla nebo kávy,“ svěřil se Auterský. Jedna pracovní směna může trvat klidně i osm hodin.

Jak jeho zaměstnání vnímá okolí? „Tak vzhledem k tomu, že moje partnerka i kamarádi vědí, že má maminka tuto firmu, tak se nediví, ale jinak je to krátkodobý přivýdělek, asi se nechcete prezentovat tím, že chodíte čichat smrady,“ přiznává.