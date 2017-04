O tom, že ministerstvo financí vyjednalo s operátorem T-Mobile nový, výrazně levnější tarif, informoval v úterý mluvčí resortu Michal Žurovec. Pochlubil se, že díky nové rámcové smlouvě bude nyní úřad platit 11krát nižší cenu, než jakou platil v roce 2013.

„Tak jsme pro ministerstvo financí vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně,“ chlubí se na Twitteru Babiš a zřejmě má pocit, že ho lidé pochválí, jaký je dobrý hospodář.

Tak jsme pro @MinFinCZ vyjednali levné mobilní tarify za polské ceny. Datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně 👍 https://t.co/qGtf5tkahc — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 18. dubna 2017

Na otázku, jestli byl dobrý nápad takto na Twitteru oznamovat nový tarif, Novinkám odpověděl: „Samozřejmě že ano. Jednak jsme resort, který od ledna 2015 zveřejňuje všechny smlouvy, a za druhé to může zvýšit tlak na ceny mobilních operátorů i pro ostatní uživatele.”

Reakce uživatelů pod Babišovým příspěvkem však svědčí spíše o tom, že řadě lidí zamával před očima červeným hadrem.

@AndrejBabis @MinFinCZ Tak to jsem rád. Gratulki, tak já si jdu k Vodafone koupit 10GB za 1500. Děkuju moc, jste nejlepší! — Dominik (@tripeczz) 18. dubna 2017

Autoři příspěvků ministrovi vyčítají, že zlevnění tarifů měl vyjednat pro všechny a ne jen pro úředníky ministerstva. Poukazují také na to, že pokud operátor poskytuje velké firmě nebo instituci výrazně výhodné ceny, na někom se musí zahojit a těmi, kteří poskytovateli ztrátu vykompenzují, budou právě běžní občané. A nad odíráním občanů nyní ministerstvo přivře oči, když má tak dobrý tarif, naznačují další.

@AndrejBabis @MinFinCZ Jsme všichni hrozně rádi, že to víme a vůbec si při tom nepřipadáme jak ti kreténi, kteří to nakonec zaplatí... — Somebody (@Somebody980390) 18. dubna 2017

Kvůli postoji k mobilním tarifům byl před časem odvolán ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Jeho náměstek uvedl, že kdo chce levné tarify jako v Polsku, má jet do Polska. Do zákona o elektronických komunikacích se zase pokusil prosadit paragraf, který by spotřebitelům znemožnil vyjednat si u operátora individuální tarif. [celá zpráva]

@AndrejBabis @DVTVcz @MinFinCZ Na tyto slevy doplácí ve svých tarifech nefiremni zákazníci. Třeba důchodci. Jste ten boj o levná data zase blbě pochopil. — Petr Chramosta (@verpech11) 18. dubna 2017