ČSSD na jihu Čech skládá novou koalici bez ANO

V Jihočeském kraji patrně bude vládnout nová koalice ČSSD, KDU-ČSL, uskupení Pro Jižní Čechy a hnutí Jihočeši 2012. Subjekty by měly podepsat memorandum o spolupráci v úterý. Koalice by držela těsnou většinu, disponovala by 28 zastupiteli z 55. S odkazem na zdroj, který se zabývá koaličním vyjednáváním, to uvedla ČTK.