Pane předsedo SPD, podle posledních průzkumů máte kolem šesti procent preferencí. Umíte si představit, že byste byl po volbách součástí nějaké vládní koalice?



V parlamentu se všechny ostatní strany shodnou, že náš program je nepohodlný, to už jsem si všiml. Jim všem vyhovuje, že občané jdou jednou za čtyři roky k volbám, a pak drží hubu a krok, což já absolutně odmítám. Lidi dnes rezignovali na veřejné dění, a to je problém.

Nejsem korytář, chci jen prosazovat svůj program Tomio Okamura

My s nikým o předvolební spolupráci nejednáme, ke mně se doslýchá, že tady jsou už všichni domluveni. Nechme voliče, ať rozhodnou ve volbách, koho si přejí. Plně se soustředíme na kampaň. Naším jednoznačným kritériem je prosazení našeho volebního programu. Kdo nám kývne na zásadní body, s tím budeme jednat. Kdo řekne od začátku, že například nechce zákon o celostátním referendu, tak s ním u stolu nemůžeme sedět.

Pak budete neustále v opozici. Neříkejte, že vás to bude bavit.



Já opravdu nejsem korytář. Máme v názvu Svoboda a přímá demokracie. Když by chtěl někdo omezovat svobodu, nechtěl by celostátní referendum, tak my program zrazovat nebudeme. Ostatní strany, typicky KDU-ČSL, kývnou na cokoliv, jen aby byly ve vládě. Pro mě je velice důležité, abych prosadil program, za který jsem byl zvolen. Nenechám se omlacovat zleva zprava jen proto, abych tu seděl.

Ještě zpočátku tohoto volebního období se zdálo, že vy a Andrej Babiš jste spojenci, před posledními volbami jste uzavřeli cosi jako pakt o neútočení. Nyní to z vašich aktuálních vyjádření už tak nevypadá, naopak.



Situace se bohužel změnila. ANO dělá úplně jiné věci, než říká. Od Andreje Babiše jsme před třemi týdny slyšeli, že prosazuje referendum, a pak celé hnutí ANO hlasuje proti mému návrhu. A to je jen jeden příklad. Babiš říká, že nechce přijímat migranty, přitom je vláda celoročně přijímá. Loni v září všichni ministři ANO hlasovali na vládě pro vyčlenění dalších 520 miliónů pro přijetí dalších šesti tisíc migrantů pro roky 2019-2020. Celoročně přijímají muslimské migranty, které považujeme za bezpečnostní riziko.

ANO lže, neříká pravdu a podvádí voliče. Já to v parlamentu vidím, a proto mě mrzí, že jsme cenzurovanou stranou. Lidé by se to měli skutečně dozvědět. Zrovna nedávno jsem interpeloval ministryni školství Valachovou za ČSSD, jak je možné, že islámské kulturní centrum obesílá školy s nabídkou přednášek, už jich stovky realizovalo, a proč to ministerstvo školství podporuje. Vrátila se mi odpověď, že ministerstvo nemá zájem tuto problematiku sledovat. A to je vláda, ve které sedí ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Co je špatného na přednášce o náboženství pro děti? Pochybuju, že je tam učí, jak si doma vyrobit bombu.



Je to velmi nevyvážená záležitost. Když my usilujeme o to, abychom mohli na školách dělat přednášky na téma vlastenectví, tak jsme odmítáni s tím, že to nejde. A na druhé straně, když chce někdo dělat přednášku na téma islám, tak má velký prostor. Já říkám, že to má být vyvážené.

Před dvěma lety jste mluvil o invazi migrantských hord do ČR, to se nepotvrdilo. Žádné hordy tu nevidím.



Já o žádných hordách nemluvil, mluvil jsem o tom, že se výrazně zhorší bezpečnostní situace a že jde o nevratné procesy, které nám přinesou velké problémy. (Tomio Okamura v říjnu 2015 řekl v rozhovoru pro Právo, že ČR zaplavují hordy Afričanů a Arabů; pozn. red.)

Je to pravda. Než nastoupila Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda, občané mohli chodit v klidu do nákupních center a na vánoční trhy. Poté, co tři roky vládnou, tak tam chodí vojáci se samopaly.

To myslíte vážně, že za to mohou Sobotka, Babiš a Bělobrádek? Není to spíš zhoršenou bezpečnostní situací v sousedních zemích?



Od počátku říkáme, že systémové řešení zajištění bezpečnosti českých občanů znamená vystoupit z EU. My si sami musíme zabezpečit naše hranice, sami rozhodnout, kdo k nám přijde a kdo ne. Došlo na moje slova, já před neschopností EU varoval před několika lety jako jediný politik.

EU je nereformovatelná, čím dřív odejdeme, tím lépe, sami si musíme zabezpečit hranice Tomio Okamura



EU není schopná kontrolovat pohyb osob na svém území, přijímá islámské teroristy. Nejsme schopni odlišit, kdo je kdo. Buď se musíme domluvit v rámci V4, což by bylo úplně nejlepší, a všechny země kromě ČR tam mají premiéry, kteří by tuto otázku chtěli řešit, nebo musíme najet na model co nejužší spolupráce suverénních evropských zemí.

EU je nereformovatelná, čím dřív odejdeme, tím pro nás lépe, protože tady platí české přísloví „poslední platí účet“. Je potřeba referendum o vystoupení z EU, navrhl jsem ho asi šestkrát. O tom nemůže rozhodnout Okamura, ale občané. Politici se bojí, že Češi by hlasovali pro vystoupení, ale to je demokracie.

Ekonomická situace Čechů by se nejspíš ale zhoršila.



Volný pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb nemá nic společného s EU, to je smlouva o evropském hospodářském prostoru EFTA. Může se to překrývat, ale také nemusí. My se vůbec nemusíme obávat, že by tyto čtyři svobody nadále neplatily. Samozřejmě, že by platily. Opak by znamenal například zdanění vývozu škodovek z ČR, což by se německému Volkswagenu velice nelíbilo, ale mohl bych dát víc příkladů.

Naopak, vystoupení z EU by nám umožnilo dělat samostatnou obchodní politiku. Netýkaly by se nás například sankce s Ruskem, kam jsme vyváželi i těžké strojírenství. EU z nás udělala montovnu, protože máme velmi špatnou regulaci vývozu kapitálu. Naše HDP je na úrovni chudších západních zemí, ale naše platy o polovinu nižší.

Nemáte obavu, že by nás v případě hypotetického czexitu hodili silnější hráči přes palubu?



Tyto obavy nemám. Vidíme to na brexitu. Všichni strašili, a říkám vám, že Británii budou následovat další země. Je to jen otázka času. My se obávat vůbec nemusíme, při naší geopolitické poloze, při obrovském množství západních investic, které tady máme, je vrcholným zájmem západních zemí, aby tyto čtyři základní svobody platily dál.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Je by to stálo obrovské peníze, ony by přišly o laciné odbytiště například nekvalitních potravin, které z nás bohužel udělaly! Pro vaši informaci, Švýcarsko má s EU přibližně 220 smluv.

Zpět k předchozímu tématu, opravdu máte pocit, že v českých nákupních centrech a trzích dnes není bezpečno?



Ano, mám. Na vánočních trzích jsem viděl betonové barikády, vojáky a policisty se samopaly, kterých se bály i děti. Například v Uherském Brodě ve Zlínském kraji byly tyto trhy z důvodu bezpečnostní hrozby zrušeny. Úsměvné až tragikomické je na tom to, že starostou Uherského Brodu je vítač migrantů a islámu, senátor za KDU-ČSL Patrik Kunčar.

Tato vláda přijímá dobrovolně migranty, a bezpečnost českých občanů se velmi zhoršuje. Ve Sněmovně jsem mluvil o policejních statistikách, podle kterých u nás kriminalita klesá. Ale to proto, že klesá kriminalita českých občanů. Naopak se zvyšuje kriminalita cizinců. To byla oficiální policejní zpráva.

Jste si jistý, že jde o cizince z Blízkého východu, ne třeba o Ukrajince a Vietnamce, kteří jsou u nás hojně zastoupeni?



Ve zprávě BIS, kterou jsme projednávali ve Sněmovně, se přímo mluví o muslimech a vyznavačích islámu. Byla to výroční zpráva, měl jsem k tomu projev.

A podle vás islamizace ČR reálně hrozí?



Samozřejmě, že ano. Podívejme se na západní Evropu, berme si příklad v těchto věcech. Tam se to úplně vymklo kontrole, v Německu mají no-go zóny, například v Berlíně. Teroristické útoky budou bohužel pokračovat. Jediným způsobem, jak zabránit terorismu v ČR, je vystoupení z EU, zákaz propagace islámského práva šaríja a džihádu.

Počkejte. Kdo tady propaguje džihád?



Vy jste nesledoval soud se somálskou studentkou? Propaguje ho tu například ombudsmanka Anna Šabatová, zvolená do funkce touto vládou.

Že se zastávala práva nosit šátek, to přece není propagace práva šaríja a džihádu.



To víte, že ano! Právo šaríja je nedílnou a neoddělitelnou součástí islámu. A islám se tu neustále propaguje. Kdo zná islám, tak ví, že my jsme pro vyznavače islámu bezcenní otroci, my jim máme sloužit.

Džihád, takzvaná svatá válka, končí až v okamžiku, kdy je poslední bezvěrec obrácen na islám. To znamená, že je to náboženství vysoce netolerantní, je to náboženský fašismus, to říkám na rovinu. Byl bych rád, abychom žili v mírové zemi bez betonových zátarasů.

Určitě sledujete předvolební situaci ve Francii. Jistě držíte palce Marine Le Penové.



To je moje kamarádka. Já Marine fandím, vidíme se každé dva měsíce. Přeju si, aby zvítězila. Obávám se, že když se dostane do druhého kola, levice a pravice hodí za hlavu své programy a domluví se proti ní. Pro ně je důležité jen to, aby byli u koryt, kdežto Marine, stejně jako my, prosazuje přímou demokracii, oslabení moci stranických oligarchií.

Máte favorita do českých prezidentských voleb? Je jím Miloš Zeman?



SPD nemá vlastního kandidáta. Plně se soustředíme na parlamentní volby. Podporu jsme zatím nikomu konkrétnímu nevyjádřili, prezidentskou volbu budeme řešit až po sněmovních volbách. Hned říkám, že podpoříme někoho, kdo bude zastávat národní zájmy, otevřeně bude bojovat proti přijímání migrantů, proti pronikání islámu do ČR, a kdo bude podporovat přímou demokracii.

Zeman tyto parametry splňuje?



Tyto ano. Nesplňuje některé jiné parametry, zásadně se lišíme v otázce přijetí eura, a v otázce vystoupení z EU. Prezident by byl pro referendum, ale hlasoval by pro setrvání. Je to kandidát, který za sebou má pestrou politickou historii, ať kladnou či zápornou, a z těch kandidátů, které tu vidíme, patří Zeman mezi ty, kteří naše kritéria splňují.