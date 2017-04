Vaše strana v březnu spustila velkou antibyrokratickou revoluci, kde vám lidé mohou posílat tipy na absurdní předpisy nebo zážitky z úřadů. Co nejbizarnějšího vám už přišlo?

Chodí tam zajímavé věci, třeba namátkou, jeden vinař si stěžuje, kolika úřadům musí neustále něco dokazovat a vysvětlovat, posílat nějaké papíry a vždycky jsou to tytéž informace. Stačilo by, kdyby si to stát mezi sebou předal a nemusel to člověk dávat pořád dokola. Máme i podněty od úředníků, kteří říkají, to není tak, že my to takhle chceme. Je tam spousta podnětů a lidé velice živě reagují. Je to skutečně téma, které nás všechny dusí a se kterým je potřeba něco udělat.

V jednom ze svých videí jste řekl, že daňový systém, který budete prosazovat, bude spravedlivý, systémový, jednoduchý, výhodný a bude také odvážný. Co si pod tím mohu představit?

To se veřejnost dozví 22. dubna na programové konferenci ODS, kde představíme komplexní daňový balíček, naši představu daňových zákonů. Prozradím z toho něco už teď, jsme přesvědčeni, že daně mají být nízké a jednoduché. Navrhujeme nejen snižování daní, ale i zrušení některých daní, které považujeme za zbytečné. Je to třeba daň z nabytí nemovitosti. Považujeme za zbytečnou také silniční daň. Je to daň s poměrně malým výběrem, asi pět miliard korun, a s poměrně náročným výběrem. Systém má být jednodušší i v tom, že se vrátíme ke dvěma sazbám DPH, teď máme úplně zbytečně tři. Máme představu o tom, že budeme měnit nejen daně, ale i odvody. Pro nás je důležité, aby zaměstnavatelé neodváděli tak vysoký odvod za zaměstnance na sociálním pojištění. Ten odvod je jeden z nejvyšších v Evropě.

Váš stranický kolega Václav Klaus mladší před časem uvedl, že by bylo dobré, aby Česká republika vystoupila z Evropské Unie a uzavřela hranice. Jaký je váš názor na tzv. czexit?

Nic takového není ani v programu, ani v záměrech ODS. My jsme strana, která je přesvědčená, že naše budoucnost je v Evropské unii, ale dlouhodobě říkáme, že Unii je potřeba reformovat. Současně říkám, že pokud k té reformě nedojde, tak Evropská unie to nemůže přežít. Jsme svědky několika krizí, z nichž jedna obrovská je odchod Velké Británie z Evropské unie. Na to musíme být připravení a to teď řešíme.

Současné průzkumy vám dávají 7 až 10 procent hlasů. Jakého výsledku chcete vy osobně dosáhnout?

Nikdy neříkám, a ani nemohu říct, nějaká procenta. Ta mají smysl pouze ve vztahu k tomu, co dostanou jiní, tak je to v poměrném systému. Pro nás je důležitý politický cíl a politickým cílem je zabránit pokračování levicově-populistické vlády, ale také zabránit pádu na politické dno, který v těchto dnech hrozí. Pádem na politické dno je pro mě účast komunistů ve vládě. Zve je tam kdekdo, od sociální demokracie až po hnutí ANO. Ale je to také jednobarevná vláda Andreje Babiše, ke které on se hlásí a která je vážnou hrozbou.

V souvislosti s politickým dnem tu zmiňujete hnutí ANO, přitom váš kolega Václav Klaus ml. před časem sdělil, že pokud by ODS dostala 15 procent, je možné, že by šla do vlády s hnutím ANO. Můžete tedy vyloučit možnost, že byste šli do vlády s hnutím ANO?

Pasáž rozhovoru, kterou zmiňujete, byla trochu dezinterpretována, jak se potom ukázalo. Ale fakta jsou jiná. Nebudu se teď vyjadřovat k nějakým koalicím, které vůbec neexistují. Až zjistíme, jak dopadnou volby, tak se rozhlédneme kolem a budeme se bavit o tom, s kým půjdeme. Ale jedno můžu slíbit voličům teď, a to je, že nepůjdeme do vlády, kde nebudeme moci realizovat podstatné body našeho programu. Podstatným bodem našeho programu je i zrušení elektronické evidence tržeb. Takže budeme mít jasné požadavky a budeme se snažit je realizovat, proto potřebujeme silný mandát, a pak je můžeme prosadit ve vládě.

Takže v případě, že by hnutí ANO ustoupilo z EET, tak vy byste s ním šli do vlády?

To jsem neřekl a ani to teď neřeknu. Nevím, jak dopadnou volby, nevím, kolik bude mít hnutí ANO, nevím, kdo bude v Poslanecké sněmovně. Ale kdybych reagoval na tu spekulaci, kterou vy chcete, tak bych zmínil ještě jednu věc. Do konce dubna má Andrej Babiš vysvětlit nejasnosti ve svých příjmech a má vysvětlit nejasnosti, které se týkají koupě jeho dluhopisů. Bude se mluvit o tom, jestli Andrej Babiš může být v této vládě. Pokud se to nevyjasní, není se o čem bavit.

Vaše strana má sněm až po volbách. Myslíte, že výsledky voleb ovlivní sněm i vaší pozici předsedy?

Určitě ano a je to tak správné. Myslím, že je potřeba složit účty z toho, co jsme tu udělali. Volby jsou přece testem toho, jestli je naše politická práce dobrá, nebo není.

Takže se nebojíte, že v případě volebního neúspěchu vás může v čele ODS nahradit třeba Václav Klaus mladší nebo jiná osobnost?

Ničeho se nebojím. Zaprvé nepředpokládám, že by ODS neuspěla, zatím jsme na velmi dobré cestě. Překonali jsme mimořádně těžké období, kdy nám vůbec nikdo nevěřil a jenom se tu spekulovalo o tom, kdo nás v politickém systému nahradí.

Video

Petr Fiala – o příjmech ODS a výdajích na volby



Ještě v říjnu jste se vymezoval proti tomu, že byste používal tvrdé výrazy nebo že byste někoho urážel. Vy svých videích jste přitom označil Babiše za Consiglieriho a v dalším jste označil premiéra Bohuslava Sobotku za hysterickou manželku, která zjistí, že ji podvádí manžel, tak mě zajímá, jestli i vy jste nepřesedlal na tuto notu.

Příklady, které uvádíte, byly z mého hlediska spíše s nadsázkou provedené reakce na výroky politických soupeřů. Jestli někdo označuje českou politiku jako Palermo, tak jsem se mu snažil vysvětlit, jaké je jeho místo v takovém případném Palermu. Co české politice chybí nebo to, co v ní není dostatečně, je slušnost a kompetence a já se snažím ji do české politiky vnášet. Určitě u mě nenajdete žádné ostré výroky ani urážky politických soupeřů, nakonec ani vulgární slova. A nemíním se k tomu snížit, i kdyby mi všichni radili, že to je ta správná cesta, jak oslovit voliče. Není!

Velkou otázkou jsou i předvolební kampaně a jejich financování. Už tušíte, kolik utratíte za předvolební kampaň?

Ano, odhady jsou někde mezi 70 a 80 milióny korun. Uvidíme, jak to bude přesně. Jsme dobře připravení na tuto kampaň a myslím, že můžeme být i z hlediska finančního zázemí důstojným soupeřem pro každého. V posledních letech to tak nebylo. Měli jsme ekonomické potíže po roce 2013, a jak je obecně známo, dali jsme naše financování do pořádku dokonce tak, že, abych někomu neublížil, letos jsme jediná parlamentní strana, která hospodařila s přebytkovým rozpočtem a měla na konci roku zisk.

V přebytku jste byli zhruba devět miliónů. V loňské roce vám ale deset miliónů dal sponzor Strany soukromníků Ivo Valenta. Tak není to částečně dané i tím, že vám dal deset miliónů?

Na finančních darech jsme od různých sponzorů, včetně drobných dárců, získali, tuším, 45 miliónů korun, takže tady je poměrně silná podpora ODS, což jsem rád. Jsem rád, že máme sponzory, kteří se za nás staví. Pan senátor Valenta podporuje dlouhodobě pravicovou politiku, pokud vím, nepodporuje sponzorsky jenom ODS, ale i jiné politické subjekty.

Velice programově blízcí jsou vám i Realisté Petra Robejška. Ti se ale vymezují jako vaše konkurence. Neplánovali jste, že byste šli do voleb společně?

Já se omlouvám, ale já o Realistech nic nevím. Dokonce ani nevím, jestli jsou nám názorově blízcí, a trochu o tom pochybuji, ale řeknu vám jinou věc. Nějaký marketingový projekt, za kterým stojí asi silná finanční skupina, je jedna věc, ale dlouhodobě existující politická strana, která měla reálné hlasy v konkrétních volbách, je věc jiná. Takže já bych Soukromníky a Realisty opravdu nesrovnával.