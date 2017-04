Učitelé by měli být zařazeni do třech skupin podle délky praxe. První dva roky budou zařazeni do prvního kariérního stupně. Nováčkům zařazeným do 1. stupně by měli pomáhat uvádějící učitelé, kteří za to získají finanční příspěvek.

Následně budou moci pedagogové postoupit do druhého stupně, což s sebou ponese potřebu absolvovat atestační řízení na půdě školy, ale také finanční přilepšení.

Po desetileté praxi budou moci po další atestaci přestoupit do třetího stupně. Učiteli ve třetím kariérním stupni bude podle návrhu příslušet příplatek ve výši 5000 korun, bude-li se podílet na profesním rozvoji učitelů ve své škole. Na atestace bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání.

Neprošel naopak pozměňovací návrh, který by učitelům umožnil čerpat po deseti či více letech za katedrou až půlroční studijní volno.

Učitelé budou mít nárok i na příspěvek za třídnictví, a to ve výši 1000 až 1500 korun.

Schválení návrhu předcházelo rozsáhlé hlasování o několika desítkách pozměňovacích návrhů, což zkomplikovalo schvalovací proceduru. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) po schválení normy poslancům, kteří se na konci jednacího dne již rozcházeli, poděkovala za podporu.