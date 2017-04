Vincentka je pro svou slanou chuť také přezdívána jako české moře, jehož historie sahá až do sedmnáctého století.

„Nabídky přicházejí, přece jenom jsme si vybudovali určité renomé. Měli jsme velké štěstí, že jsme začali stavět na takovém jméně, jako je Vincentka, která se po staletí používala v rodinách na všechno. Byla to přírodní věc, která fungovala. Díky tomuto poznatku, mimo jiné, jsme se rozhodli pro její koupi,” popsal Šumšal.

„Za dvacet let to stálo mnoho práce, abychom byli tam, kde jsme dnes. Pokusy byly a budou, ale my zatím nemáme důvod se toho zbavovat a chtěli bychom tento dar přírody držet, zvelebovat a pokračovat v tom, co nám příroda dala,“ dodal muž, který Vincentku koupil před dvaceti lety, kdy byla její výroba na dva roky přerušena. Než byla zprivatizována, byla státním podnikem.

Zásoby zatím jsou

Protože je Vincentka zdrojem přírody a každý zdroj je vyčerpatelný, musí pan Šumšal čelit i dotazům, kdy léčivá voda dojde. Příroda nebude štědrá věčně.

V tomto místě se zpracovává syrová podzemní voda.

FOTO: Novinky

„Samozřejmě existují technologie a procesy, které kontrolují trvanlivost zdrojů. Můžeme být relativně klidní, že tam zásoba ještě je. K mimořádným výkyvům, které by signalizovaly, že se v podzemí něco děje, zatím nedochází,“ tvrdí Šumšal.

Vincentka v zahraničí

Českou léčivou vodu používají převážně Češi. Pomalu, ale jistě se české moře dostává i za hranice. Podle Šumšala léčivým efektům začínají věřit nejen v Rusku, ale i Japonci si na rýmu rádi stříknou do nosu slanou vodu. Něco málo se prý vyváží i do Maďarka nebo USA.

Vincentka má v Luhačovicích svůj vlastní vrt, který se nachází před architektonickou perlou pana Jurkoviče.

„Z tohoto vrtu čerpáme zhruba 500 metrů ponorným čerpadlem do našeho objektu plnírny na kopci. Ta byla postavena po druhé světové válce,“ ukazuje Šumšal a zve Novinky na prohlídku.

Historie léčivé vody z Luhačovic sahá až do sedmnáctého století.

FOTO: Novinky

Na videu se podívejte, jak z vody odčerpané ze země vzniká balená Vincentka ve skle nebo také nosní sprej.