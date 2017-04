Orli východní mají bíle zbarvená křídla a patří k největším druhům dravých ptáků na světě. Jeřábi jsou považováni za symbol věrnosti, lásky a dlouhého života. Už nyní jsou ale v divočině vzácností, a pokud jim nepomůže člověk, mohou z ní nadobro vymizet.

„Řešením je umělý odchov a vypouštění těchto ptáků do přírody,“ řekl Právu ředitel Zoo Brno Martin Hovorka, který byl nedávno zvolen viceprezidentem Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA) sdružující desítky zoologických zahrad ze střední a východní Evropy a Asie. Hovorka v pondělí o obou projektech jednal s vedením organizace v Moskvě.

Naděje na záchranu



Ve spolupráci s brněnskou zoo by mělo v oblasti řeky Amur vzniknout záchranné centrum, které se bude starat nejen o odchovy mláďat orlů východních, ale i o jejich vypouštění do divočiny. Početní stavy orlů i jeřábů klesají kvůli intenzivní těžbě ropy a dalších surovin, ale také kvůli postupnému oteplování. To způsobuje, že na Dálném východě mizí mokřady.

Zatímco pro projekt vybudování záchranné stanice se teprve hledají vhodné podmínky, záměr spojený s vypouštěním jeřábů je mnohem dál. Chovatelé z brněnské zoo loni odvezli do přírodní rezervace Chinganskij zapovednik v amurské oblasti Ruska šest vajec jeřábů.

Z pěti z nich se již vylíhla mláďata, která budou, až zesílí, vypuštěna do přírody. S tímto projektem pomáhají Zoo Brno i další české zahrady společně s nizozemskou Zoo Veldhoven.

Nosorožci pro Afriku

Podle Hovorky ale tyto kroky pro záchranu obou mimořádně cenných ptačích druhů nestačí. Proto nyní zahrada vyhlásila dvě sbírky, z jejichž výtěžku chce spolufinancovat vybudování záchranného centra pro orly a přepravu vajec jeřábů z evropských zoo až k řece Amuru.

České zoologické zahrady se významně podílejí hned na několika mezinárodních záchranných projektech. Díky pražské zoo bylo v Mongolsku vypuštěno do přírody již několik kusů vzácného koně Převalského. Původně byl ve své domovině vyhuben a přežil jen díky zoologickým zahradám.

Dalším úspěchem je návrat nosorožců dvourohých do přírody v africké Tanzanii. Podílí se na něm zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem.