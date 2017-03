V případě elektrických koloběžek je situace jednodušší, než tomu bylo u segwayů. Jízda s takovou koloběžkou po chodníku je jasným porušením dopravních předpisů a policie tak může zasáhnout.

„Víme o koloběžkách a víme o tom, že ti, co dodržují pravidla, se pohybují tak, jak mají, po silnicích nebo po cyklostezkách. To je z našeho pohledu v pořádku,“ uvedl pro Novinky zástupce starosty MČ Praha 1 Richard Bureš.

Dodal však, že jako je tomu u většiny podnikatelských činností, najdou se i tací, kteří nedbají na pravidla. Praha 1 prý ví o některých společnostech, které svým zákazníkům říkají, že po chodnících jezdit mohou.

Málo strážníků



Oblast, kde k porušování pravidel dochází, je například okolí Právnické fakulty UK nebo Pařížské ulice.

I když police zasáhnout může, první městská část upozorňuje, že má nedostatek strážníků. „Je jich málo. Je jich tak téměř polovina, co jich je potřeba na všechny činnosti, které po nich požadujeme a které by měli plnit a dodržovat,“ dodal Bureš.

Provozovna na Ovocném trhu se po zrušení půjčovny segwayů setkala s nelibostí zákazníků, a tak i zde zavedli půjčování elektrických koloběžek. Nyní se zrušení už nebojí.

„Děláme to s průvodcováním. Mluvíme tedy i o historii Prahy, takže zároveň je to propagace Prahy a ta práce je hezká. S koloběžkami zásadně nejezdíme na chodníku. Jezdíme všude tam, kde kola, to znamená cyklotrasy, cyklostezky a na silnici, takže není důvod, proč by mělo dojít k zákazu,“ řekla za Asociaci segway Zuzana Eliášová.