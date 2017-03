„Během čtvrtka déšť v Čechách ustane a přesune se na Moravu a do Slezska. Ovšem odpoledne kolem 18. hodiny se začne do Česka nasouvat studená fronta,“ uvedla Honsová. Ta s sebou přinese vydatné srážky, od 500 metrů nad mořem bude padat sníh, v nížinách to bude déšť se sněhem.

Během noci by mělo na horách napadnout až 8 centimetrů nového sněhu. K tomu se přidá i silný vítr, který by měl v nárazech na horách dosahovat 90 km/h a v nižších polohách 70 km/h. „Řidiči by si měli dát pozor na tvorbu sněhových jazyků,“ řekla Honsová.

V pátek by měly ranní teploty dosahovat 0 až 4 stupňů Celsia, během dne 5 až 9 stupňů. Odpoledne by měly srážky postupně ustávat.

V sobotu by se mělo přechodně počasí vylepšit, mělo by být polojasno až jasno, ale bude chladněji. Ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 1 až minus 3 stupně, odpoledne 7 až 11 stupňů. Odpoledne bude také přibývat další oblačnost s deštěm a od 600 metrů nad mořem začne opět sněžit.

Neděli bude provázet velká oblačnost s deštěm, od 700 metrů nad mořem bude sněžit. Ranní teploty klesnou až na minus 1 stupeň, odpoledne se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 6 až 10 stupni.

Další ochlazení přijde na počátku nového pracovního týdne. „Bude oblačno, sněžit bude už od středních poloh,“ řekla Honsová. Až do poloviny týdne se budou denní teploty pohybovat v intervalu 3 až 9 stupňů, nejchladněji by mělo být v úterý,“ dodala meteoroložka.