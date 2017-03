Sociální bydlení v současné době neupravuje žádný zákon. Vláda se zavázala problém vyřešit v koaliční smlouvě, původně měl platit už od letošního roku. Kvůli neshodám ho ale kabinet schválil až teď. Za přijetí se konalo i několik demonstrací.

Podle důvodové zprávy by mohli od poloviny roku 2018 o sociální bydlení žádat například lidé se zdravotním postižením, seniorské domácnosti, rodiny s dětmi či mládež opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči. „Do cílové skupiny spadají i lidé z trhu s bydlením vyloučení, kteří jsou bez domova – tzn. lidé žijící na ulici, na ubytovnách či v azylových domech,“ stojí v materiálu.

Obce se zapojí dobrovolně



Spory byly především o to, kdo všechno má mít na sociální bydlení právo a kdo má byty zajišťovat. Kabinet už totiž vloni v září schválil návrh, podle kterého by sociální byty měly ze zákona zajišťovat obce a dostaly by na to od státu peníze. K tomu však přišly ministerstvu práce a sociálních věcí tisíce připomínek a zákon by podle šéfky resortu Michaely Marksové (ČSSD) neměl šanci projít Sněmovnou.

Marksová proto přišla s tím, že obce by se zapojily dobrovolně a zbytek by zajišťoval nový státní úřad. S tím však nesouhlasilo hnutí ANO.

Podle schválené normy by obce měly byty dobrovolně; kdyby je nechtěly přidělovat, poskytoval by je potřebným Státní fond rozvoje bydlení.

Je však otázkou, jestli se návrh stihne schválit do konce volebního období. Musí projít Sněmovnou, poté Senátem, teprve pak ho na stůl dostane prezident Miloš Zeman.