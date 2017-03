Podle některých paragrafů jsou takové funkce neslučitelné, podle jiných v tom ale není problém. Zastupitelé se tak nyní přou, jakým zákonem se řídit.

Ministr Milan Chovanec (ČSSD) požádal hejtmanku dopisem o vysvětlení, jak se s rozporem zastupitelstvo vypořádalo. Podle Chovancova názoru nemůže být předsedkyně státního ústavu zároveň zastupitelkou kraje. STAN má však právní výklad opačný. Na půdě kraje se proto rozběhla debata o mandátu Drábové.

Nesoulad několika zákonů



Té se zastal lídr hnutí STAN Vít Rakušan. „Existují právní normy, které si protiřečí, což svědčí o nedobré práci zákonodárců. Měli bychom dostat problém před soud, aby rozhodl, jaká norma platí,“ uvedl Rakušan.

Chci to dotáhnout k tomu,

aby se soud vyslovil, jak zmatek ve třech normách napravit Dana Drábová

Opozice jeho i celé hnutí starostů nařkla z toho, že problém Dany Drábové zneužila jako předvolební marketingový tah. „Hnutí STAN rozehrálo politickou marketingovou hru a využívá to pro své politické zájmy,“ uvedl Karel Horčička (ČSSD).

Drábová: Ať soud udělá jasno



Sama Dana Drábová se nechce svých pozic vzdát. „Nemluví se mi o tom snadno, protože se mě to osobně dotýká, ale je to velmi zásadní věc. V rozporu jsou tu tři zákony (o volbách do krajů, do obcí a o státní službě). Chci to dotáhnout k tomu, aby se soud vyslovil, jak zmatek ve třech normách napravit. To lze udělat pouze tak, že hnutí STAN se bude soudit poté, co ministr vnitra rozhodne o zániku mého mandátu,“ doplnila Dana Drábová.

Dana Drábová

FOTO: Radek Plavecký, Právo

K tomu směřuje i postup krajského zastupitelstva. To se většinou hlasů rozhodlo nezařadit bod o mandátu Drábové na jednání a neřešilo ani ukončení mandátu. To v důsledku bude znamenat právě to, že mandát nejspíš ukončí právě ministr vnitra. STAN se pak bude o mandát soudit.

Dostala 11 preferenčních hlasů

Podle dřívějšího stanoviska ministerstva vnitra mohou být krajskými zastupiteli pouze řadoví státní zaměstnanci. Šéfové ve státní správě měli vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Mohli by ale také požádat jen o neplacené služební volno.

Právní výklady možnosti pro státní úředníky vykonávat post zastupitele jsou různé. Sama Drábová k nejasnostem uváděla, že zastupitelkou bude v případě, že jí to „bude umožněno”.

Drábovou loni vyneslo přes 11 tisíc preferenčních hlasů ve Středočeském kraji na první místo kandidátky STAN.