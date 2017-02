Změna stanov hnutí posílila pravomoci předsedy. Umožňuje mu zasahovat do všech kandidátek ANO pro volby na všech úrovních samosprávy.

„Je tady zakotvena pravomoc předsedy ve výjimečných a odůvodněných případech i po schválení kandidátních listin výborem do schválených kandidátních listin zasáhnout,“ řekla místopředsedkyně hnutí Jaroslava Jermanová.

Babiš nově bude moci vyškrtnout někoho z kandidátky, někoho doplnit či změnit pořadí.

Změna vyvolala kritiku. Na twitteru se třeba předseda vlády Bohuslav Sobotka pozastavil nad tím, proč ještě hnutí ANO potřebuje nějaké místopředsedy.

V dalším příspěvku zmínil, že tohle by v ČSSD neprošlo.

Rozdíl tradiční demokrat.strany a hnutí na vůdcovském principu: V ČSSD by taková koncentrace moci do rukou jediného člověka nikdy neprošla. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 26. února 2017

Babiš láká nové tváře, definitivní „NE” řekl jen jeden

Po schválení stanov vystoupili na sjezdu byznysmeni, kteří hnutí ANO podporují. Babiš v reakci na vystoupení podnikatele Františka Piškanina a bývalého hokejového brankáře Milana Hniličky řekl, že je to hrdinství se k němu hlásit. Oběma pak poděkoval, že na sněmu vystoupili.

„Frantu Piškanina stále překecávám, aby šel do sněmovny, ale stále odolává,” uvedl také Babiš. Dodal, že podnikatelů, kteří mu dali košem, je více, média jej za to kritizují, ale on vytrvá.

Přesto byl rád, že oba na sněmu vystoupili. Před delegáty měli proslov i podnikatelé Jiří Bláha a Petr Morcinka. Ačkoli všichni vystupující byznysmeni a Hnilička řekli, že do voleb do Poslanecké sněmovny kandidovat za hnutí ANO neplánují, až na Morcinku to nikdo na 100 procent nevyloučil.

Dvanáct miliard ročně na sport



V reakci na proslov Hniličky Babiš řekl, že rozpočet na sport by měl být až 12 miliard korun ročně. Také by rád podpořil Hniličkův projekt na výstavbu 17 zimních sportovišť a připomněl ještě další tělocvičny, které by potřebovaly opravit.

Hnilička totiž ve svém projevu kritizoval, že se v Česku téměř nebuduje sportovní infrastruktura. Podle něj se téměř polovina sportovišť vybudovala mezi léty 1960-1990. Od revoluce až do současnosti se podle jeho tabulek vytvořilo pouze deset procent sportovní infrastruktury. Na hnutí ANO si tedy cení, že by chtělo do sportu investovat.

„Potřebujeme jednoduchý a stabilní systém financování sportu,” řekl v proslovu Hnilička.

Piškanin: Volil jsem vás, i když jste měli 0 procent



Šéf logistické firmy Hopi Piškanin zmínil, že do politiky vstupovat nebude. Dodal ale, že ANO bude podporovat svojí prací a svým životem. „Podporoval jsem vás, když mi lidé říkali, že jsem cvok, když vás podporuji, když jste měli nula procent. Děkuji, že můžu být vaším voličem,” zmínil Piškanin.

Ve svém projevu také chválil zavedení EET. Přinese podle něj rovné podmínky mezi podnikatele. Varoval ale před politikařením, šířením pomluv a intrikařením mezi některými členy ANO.

V Centru pohybové medicíny na pražském Chodově se odehrává již druhý den čtvrtý sněm hnutí ANO. V sobotu si 195 delegátů zvolilo jako předsedu hnutí opět Babiše, který ale dostal jenom 93 procent od všech přítomných. V neděli se budou volit členové předsednictva.