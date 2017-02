Jako první vystoupil ministr obrany Stropnický. Ten ve svém proslovu zmínil, že se chce spoléhat na profesionální armádu. Je také proti povinné základní vojenské službě, raději by posílil dobrovolné zálohy.

Po něm vystoupil šéf resortu dopravy Ťok. „Chceme dokončit 170 kilometrů nových dálnic a silnic do roku 2021. A dalších 150 nových silnic a dálnic chceme začít stavět,” uvedl. Dodal, že inspirací mu je situace na Slovensku, kde se dělají projekt PPP, tedy spolufinancované z veřejných a soukromých peněz. Rád by je „rozjel” i v Česku.

Pelikán: Vězeňství nemá jen trestat



Ministr spravedlnosti Pelikán zase u řečnického pultu zkritizoval české vězeňství. Podle něj se během posledních 25 let dostalo do patové situace. „Vězeňství u nás neplní funkci, kterou plnit má, tedy nejen trestat lidi, ale vracet je i do normálního života,” řekl Pelikán. Zmínil, že recidiva je u nás asi 70 procent, takže téměř tři čtvrtiny lidí, kteří přijdou z vězení, se tam zase vrátí. Dodal, že nyní se snaží celou situaci vylepšit alespoň zaměstnáváním lidí ve výkonu trestu.

Za své úspěchy považuje, že se mu podařilo dostat pod kontrolu exekutory. „Stálo mě to přátelství s advokáty a exekutory, ale výsledek stál za to,” uvedl Pelikán.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vystoupil na celostátním sněmu hnutí ANO.

FOTO: David Taneček, ČTK

Šlechtová bude hrát na housle co nejlépe



Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová začala svůj projev tím, že přirovnala hnutí ANO k orchestru, jenž má dirigenta, první housle, bubny nebo cello. Dodala, že každý má v orchestru nějakou roli a ona bude hrát na housle, co nejlépe to půjde. Šlechtová také zmínila, že díky její novele zákona o pohřebnictví je o jejím resortu více slyšet. „Kdo předtím slyšel o nějakém ministerstvu pro místní rozvoj?” položila řečnickou otázku Šlechtová. Později všechny vyzvala, aby čerpali evropské dotace.

Moderátor sněmu a ministr pro životní prostředí Richard Brabec začal svůj proslov žertem, že jeho resort není ministerstvo průmyslu II, ačkoli by se to asi někomu líbilo.

Za své úspěchy považuje velkou kotlíkovou revoluci, během níž se podařilo v domácnostech vyměnit více než 100 tisíc kotlů, které znečišťovaly životní prostředí, a plánuje další změny, které by chránily přírodu. „Už brzy se začne hodně mluvit o novém cenovém výměru pro vodné a stočné pro rok 2017, který má daleko přísnější regulaci cen. Voda se musí stát veřejným zájmem i otázkou národní bezpečnosti. Vodní blahobyt v České republice skončil," sdělil Brabec.

Faltýnek: Stát jako firmu řídil lze

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že se daří vracet zemi lidem z rukou tradičních politických stran, kterým se to zajídá. Zopakoval také motto babišovců, že ekonomiku státu lze řídit jako firmu.

„Nejsme pro sociokomunismus v režii soc. dem. Nikdy ale nebudeme šetřit na starých a nemocných lidech. Jsme pro solidaritu, i v rodině silnější pomáhají slabším,“ prohlásil Faltýnek a odmítl slova volebního manažera ČSSD Jana Birkeho, že ANO neumí dělat politiku pro dolních 10 miliónů.

Místopředseda se věnoval i rozpadům koalic v krajích a obcích, podle něj ale ANO nemá větší problémy než ostatní strany. „Jsme pod podstatně větším drobnohledem než ostatní politické strany. Nejsme nejednotní, ani neúspěšní. Nenechme se ale mýlit volebními preferencemi, soustřeďme se na sebe, jen my sami můžeme volby vyhrát,“ řekl Faltýnek.