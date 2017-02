Mnozí vaši straníci s návrhem daňových změn nesouhlasí. Proč jste jej nepředložil před čtrnácti dny na ústředním výkonném výboru? Prý jste jej vůbec ve straně neprojednal.

Už před několika měsíci jsem avizoval, že náš daňový systém potřebuje radikální změnu. Diskutoval jsem o potřebě zavedení progresivních daní u fyzických i právnických osob na krajských konferencích. Diskutoval jsem o tom se členy politického grémia, to tento návrh probíralo opakovaně.

Možná někteří kolegové nečekali takto razantní daňový návrh. Ale já jsem přesvědčen, že naše politika nemůže být bezbarvá, ani ryba, ani rak. Musíme jasně říci, jak daňový systém změníme. Jsem nepřítelem současného daňového systému, hrozně mě štve, že nám naši koaliční partneři neumožnili ten daňový systém během posledních tří let výrazněji změnit. Za návrhem proto jednoznačně stojím. Je to podpora 90 procent pracujících lidí v zemi.

Devadesát procent lidí sice nedosáhne na plat 50 tisíc korun, ale někteří mají vyhlídky na to, že v budoucnosti ano. Vy jim však říkáte, že se nemusejí snažit, že když si vydělají víc, tak jim stát výraz­nou část sebere 32procentní daní.

Přes dva milióny lidí neberou ani průměrný plat, jsou pod hranicí 27 tisíc korun. Mám pocit, že kolegové, kteří návrh kritizovali, nemají představu o tom, jaké příjmy lidé mají. Devadesát procent pracujících má pod 50 tisíc korun hrubého. Náš návrh všem lidem daně z příjmu pod 50 tisíc korun snižuje, pomáhá středním vrstvám.

Když se podíváte na hasiče, policistu, řidiče tramvají, zdravotní sestry, učitele na základní škole, ti ušetří až 1200 korun měsíčně. Ty peníze jim zůstanou navíc. A znovu zdůrazňuji, počet zaměstnanců, kteří berou víc než 50 tisíc hrubého, je kolem 200 tisíc v celé ekonomice. Náš návrh sníží daně čtyřem miliónům ­lidí.

Vždyť jdete do voleb s heslem, že chcete, aby se zvyšovaly mzdy. Tento návrh je s tím v rozporu, říká, že když se jim plat zvýší, tak jim část seberete.

Není s tím v rozporu. Naopak je to rychlý nástroj, kterým zajistíme, že se lidem z roku na rok zvýší platy. Když zdravotní sestře snížíme daně, jak navrhujeme, tak bude mít o 1200 korun na výplatě víc, protože bude platit menší daně.

Potřebujeme progresivní systém, podobný, jako je ve 21 zemích EU

Jsem stoupencem toho, aby se sociální demokracie soustředila na zlepšení situace zaměstnanců, zlepšení situace pracujících a ne skrze sociální dávky, ale tím, že pracujícím snížíme daňové zatížení. Vnímám, že analytici a ekonomové proti změnám křičí, ale to jsou často lidé spojení s bankami a bohatými lidmi. Náš daňový systém je deformován podle potřeb nejbohatších. A já bych chtěl, abychom ho narovnali na potřeby chudších. Překvapuje mě, že pro některé sociální demokraty je to něco, co nečekali.

No, oni si myslí, že by se stát měl snažit, aby plat 50 tisíc mělo čím dál tím víc lidí, nejen nějaká menšina.

Dobře, ale v čase se dají daňová pásma valorizovat. Pokud se více lidí – a já bych si to přál – dostane do situace, že bude mít více než 50 tisíc korun hrubého, tak se přece dají daňová pásma valorizovat. Někteří kolegové prostě nemají představu, kolik lidé reálně berou, a měli pocit, že lidé ve střední vrstvě mají vyšší příjmy. Ale to bohužel realita není.

Do voleb v roce 2013 jste šli s návrhem progresivních daní, které by se zvýšily pro lidi s platem nad 100 tisíc korun. Proč jste to změnili?

Potřebujeme progresivní systém, podobný, jako je ve 21 zemích EU. Musí být postupný. Přechody mezi pásmy nesmějí být drastické, protože pak daňová progrese nefunguje a je snaha systém obcházet. Proto navrhujeme čtyři daňová pásma.

Chci rozbít systém, který

si vylobbovali nejbohatší

Připomínám, že dolní sazba 12 procent platila v době, než ČSSD odešla do opozice v roce 2006. Potom pravice daně pro nejchudší lidi zvedla. Sazba 32 procent pro nejbohatší platila už v roce 2006.

Jste ochoten ve straně jednat o tom, že by se ta hranice 32 procent pro plat nad 50 tisíc korun zvýšila?

Nás teď čeká diskuse o volebním programu. Tohle je návrh, se kterým jsem přišel nejen dovnitř sociální demokracie, ale i směrem k veřejnosti, protože chci, aby lidé přesně věděli, co jednotlivé strany navrhují. Chci, aby politika soc. dem. měla jasné kontury a abychom se odlišili od konkurence. My se odlišujeme tím, že chceme snížit daně čtyřem miliónům lidí. Ale není to součást volebního programu, musí to projít diskusí a musí to schválit ÚVV nebo programová konference.

Tak proč jste spustili ten web s daňovou kalkulačkou, kde si lidé mohou spočítat, jaký by měli plat? Veřejnost si má myslet, že s tím jdete do voleb, a potom to změníte?

Já to měnit nechci. Je to návrh, za kterým stojím. Chci rozbít systém, který si vylobbovali nejbohatší. Chci, aby normální zaměstnanci a lidi s běžným příjmem na daňovém systému vydělali. Když má zdravotní sestra 23 tisíc korun, tak 1200 korun měsíčně je pro ni pozitivní signál, že si stát její práce váží.

A jaký je to signál pro lékaře, který sice bere třeba 65 tisíc hrubého, ale půlku z platu mu tvoří přesčasy? Tomu peníze zase ubudou.

Podívejme se na realitu. Jinak vypadají platy lékařů v pražských fakultních nemocnicích a úplně jinak v okresních nemocnicích třeba v Jihomoravském kraji. Pro většinu lékařů z okresních nemocnic naše návrhy znamenají snížení daňové zátěže.

Samozřejmě že jsou skupiny vysoce kvalifikovaných a dobře placených pracovníků, ale těm říkáme, že je potřeba posílit soudržnost ve společnosti. Pokud nebudeme mít progresivní zdanění, tak se nám nůžky mezi těmi příjmovými skupinami budou rozevírat.

Když jsem si četl bohumínské usnesení, tak tam se píše,

že se vylučují jakékoliv koalice

s KSČM. Ale ČSSD měla koalice s komunisty osm let v řadě krajů

I bohatí lidé posílají děti do veřejných škol a potřebují, aby se rekonstruovaly silnice nebo aby se modernizovaly nemocnice. Ulevilo se velkým firmám, nadnárodním firmám i bankám a lidé to zaplatili tím, že je vyšší daň z přidané hodnoty než v jiných zemích Evropy. Já bych lidem rád část peněz vrátil.

Jste ochoten připustit, že jste udělal chybu, když jste ten návrh dostatečně nevysvětlil ve vlastní straně, která se teď částečně bouří?

Sociální demokraté musejí pochopit, že ČSSD nemůže být stranou, která nemá jasné srozumitelné návrhy a není schopná oslovit své voliče. Soc. dem. musí být radikální. Když budeme předkládat věci, které budou rozplizlé a nesrozumitelné, tak podporu voličů nezískáme.

Stojím o podporu zaměstnanců, ale i seniorů, proto také předkládáme návrh na změny valorizace penzí. Stojím o podporu rodin s dětmi, proto jsme protlačili zvýšení dětských přídavků.

Ruku na srdce, není to stejně jen takové plácnutí do vody, když vám všechny politické strany vzkázaly, že pro takový návrh ruku nezvednou? Podporu by vám dali jen komunisté, ale vládu s nimi vám nedovolí mnozí spolustraníci.

Můj názor je takový, že když se pravice spojuje a pan Faltýnek (první místopředseda ANO) říká, že by šel do vlády radši s ODS než s ČSSD, tak spolu musejí mluvit i levicové strany. Když jsem si četl bohumínské usnesení, tak tam se píše, že se vylučují jakékoliv koalice s KSČM. Ale ČSSD měla koalice s komunisty osm let v řadě krajů. Tak nevím, do jaké míry se to slučuje se starým textem bohumínského usnesení z roku 1995. Prostě život se mění, politika se mění, potřeby společnosti se mění. My bychom neměli být strnulí a vězet v roce 1995. Máme rok 2017.

Neodradíte tím ale voliče, kteří komunisty v žádném případě ve vládě nechtějí?

Každá spolupráce má programové podmínky a mantinely. Lidé vědí, že soc. dem. není marketingový projekt, že jsme hodnotově orientovaní. ­Samo­zřejmě že jakákoliv komunikace s komunisty vždycky bude mít programové mantinely.

Debata o bohumínském usnesení nemůže být jen o tom, že je zastaralé, ale také v kontextu s tím, že platí programové vymezení soc. dem. Vymezme se pozitivně pro něco, ne negativně proti něčemu.

Řekněme jasně, že si přejeme, aby jakákoliv příští vláda respektovala členství země v Unii a v NATO. Aby tu byla vláda práva a ochrany lidských práv. Já myslím, že v politice najdeme jiné síly, které demokracii ohrožují víc než dnešní KSČM.