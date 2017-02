Podle politologa Jana Kubáčka se možná ČSSD snaží vrátit českou politiku do starých kolejí, tedy nastolit znovu na české politické scéně pravolevé spektrum.

„Vnímám to jako volání na levicové voliče, ať se vrátí zpátky z vandru domů, ale částečně je to určitá snaha tu vytvořit pravolevé ekonomické spektrum. Tedy donutit Andreje Babiše a hnutí ANO se posunout doprava a argumentovat stejně jako některé strany pravicové, jako TOP 09 a ODS,” vysvětlil Kubáček.

Dodal, že samotné zveřejnění bylo zvláštně načasované. „Je tam největší problém, že tento krok uspěchali a nespojili ho s dalšími ekonomickými kroky. Tedy proč by to zdanění bylo, co je jeho cílem a kam by ty peníze šly, na jaké investice. Jak by se vystupovalo vůči velkým korporativním firmám, jak by na to navazovala sociální politika,” uvedl Kubáček.

Dodal, že to vnímá jako jeden z výstřelů, který má také částečně překrýt kauzu pondělního návrhu na odvolání ministra Jana Mládka a částečně má vytvořit podhoubí, aby Andrej Babiš byl nucen vrátit se do toho pravého spektra.

Ztratí ČSSD městského liberálního voliče?



Politolog Jan Outlý Novinkám vysvětlil, že ČSSD zjistila, že jenom vymezovat se proti hnutí ANO a jeho předsedovi Andreji Babišovi už nestačí. Vsadili proto na výrazné ekonomicko-politické téma, které je ovšem nyní přijímáno značně rozporuplně.

Nicméně nízkopříjmoví voliči by se podle Outlého na tuto „udičku” chytit mohli. Otázkou ale podle něj je, zda při tomto cílení neztratí další část voličů.

„Zatímco cílí na nízkopříjmového voliče, tak by se měla i snažit neztratit i toho městského liberálního voliče, což téma progresivní daně je spíš téma, které by ho u ČSSD neudrželo nebo nenalákalo zpátky,” uvedl Outlý.

Voliče sociální demokracie to může vyděsit



Podobné obavy má i politolog Ladislav Mrklas. Podle něj se logicky nyní sociální demokracie obrací na své voliče, kteří mohli být po vládě s lidovci a hnutím ANO zmateni, kam vlastně ČSSD směřuje. Může se jim to ale nevyplatit.

„Tahle věc je dvousečná, protože si musíme uvědomit, že i mezi voliči sociální demokracie je podstatná část těch, kteří patří do těch středně příjmových skupin, takže ty to může vyděsit. Na druhé straně je tu více těch, které to může přilákat, přinejmenším se o sociální demokracii znovu začít zajímat,” uvedl Mrklas.

ČSSD v úterý zveřejnila svůj návrh zavést čtyři daňové sazby pro zaměstnance. Pro většinu občanů s nižšími příjmy by to znamenalo daňovou slevu. Lidé, kteří mají příjmy nad 50 tisíc korun, by ale měli platit daně 32 procent. [celá zpráva]