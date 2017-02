V pondělí bude oblačno až zataženo a postupně bude na celém území pršet. Odpolední teploty se budou pohybovat v intervalu 5 až 9 stupňů.

V noci na úterý dorazí teplá fronta. „S ní přijde nejen výrazné oteplení, kdy ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 8 až 4 stupně, ale také intenzivní srážky,“ řekla Honsová. Bude zataženo a pršet bude nejen v nížinách, ale i na horách. „Na metr čtvereční spadne 30 litrů. Současně bude vát silný vítr a bude zrychlovat odtávání,“ dodala meteoroložka. Odpolední teploty se vyšplhají až na 10 stupňů.

Podobné počasí bude panovat také ve středu. Ranní teploty budou mezi 7 až 3 stupni, odpolední budou v intervalu 7 až 11 stupňů. Bude pořád pršet, spadnout by mělo 20 až 25 litrů na metr čtvereční. Současně bude foukat silný vítr. Na horách dosáhne rychlosti kolem 90 km/h a v nížinách bude dosahovat rychlosti 70 až 75 km/h.

Čtvrtek by měl být nejteplejším, nejdeštivějším a největrnějším dnem. Odpolední teploty se vyšplhají ke 12 stupňům. Mělo by ovšem pršet celý den a bude foukat silný vítr. Na hrách dosáhne rychlosti 100 až 110 km/h, měl by dosáhnout až rychlosti vichřice, v nížinách bude rychlost 75 až 80 km/h.

V pátek se výrazně ochladí. Kolem poledne sice teploty na některých místech vystoupají až k osmi stupňům, to bude ale jen kolem poledne a postupně budou strmě padat. Sněžit bude nejprve ve vyšších polohách (od 500 až 600 metrů nad mořem), postupně bude sněžit nebo budou padat smíšené srážky.

V sobotu hrozí náledí, ranní teploty se budou pohybovat v rozmezí 0 až minus 4 stupně, odpolední 0 až 4 stupně. V neděli bude panovat podobný ráz počasí.