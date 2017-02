Zhruba jen každý šestý Čech (16,3 procenta) totiž považuje Babišův majetkový převod za řešení. Ukázal to průzkum agentury Kantar TNS (dříve TNS Aisa) v rámci studie Kantar Omnibus, který Právo exkluzívně získalo.

Mezi lidmi ale u tohoto tématu vládne spíše zmatek. „Nevím, nedokážu posoudit,“ řekla totiž téměř polovina (42,8 %) dotázaných, zatímco pro dalších 40,9 % zůstal střet zájmů nevyřešen.

„Posoudit si to netroufá téměř polovina dotázaných, což může mít dvě roviny. Buď tomu hodně běžných lidí nerozumí, nebo je jim to jedno. Ti, kteří to posoudit dokázali, jsou ve valné většině toho názoru, že se tím střet zájmů AB nevyřešil,“ řekla generální ředitelka Kantar TNS Petra Průšová.

Přestože jsou dotazovaná témata někdy ve společenské debatě vnímána jako důležitá, tak je zde zajímavý veliký podíl těch, kteří nemají na věc žádný konkrétní názor. Petra Průšová, ředitelka Kantar TNS

Zákon o střetu zájmů, kterému se přezdívá Antibabiš, zakazuje firmám, v nichž má člen vlády podíl 25 a více procent, ucházet se o veřejné zakázky, dotace a investiční pobídky. Zároveň novým veřejným funkcionářům zakazuje vlastnit podíl v tištěných, televizních a rozhlasových médiích.

Agentura se ptala také na protikuřácký zákon a elektronickou evidenci tržeb. Zatímco zákaz kouření v restauracích vítá takřka 57 % lidí, EET nedokážou dvě pětiny vůbec posoudit. Osvědčila se podle 37,8 % respondentů.

„Přestože jsou dotazovaná témata někdy ve společenské debatě vnímána jako důležitá, tak je zde zajímavý veliký podíl těch, kteří nemají na věc žádný konkrétní názor,“ uvedla Průšová.

EET má víc přívrženců než kritiků



Protikuřácký zákon začne platit od 31. května. „Více než polovině lidí se toto opatření celkem líbí a mohou mezi nimi být i někteří kuřáci,“ podotkla Průšová.

Velmi se líbí víc než třetině (35,9 %) respondentů, „spíše se líbí“ další pětině (20,9 %). „Nevím, je mi to jedno“ uvedlo 13,2 procenta dotázaných. Výhrady nebo nesouhlas vyjádřila skoro třetina dotázaných.

EET má víc přívrženců než kritiků. Nejsilnější skupinou (39,2 procenta) jsou ale ti, kdo EET nedokážou posoudit. Podle 14,3 procenta dotázaných se EET osvědčila „velmi“, podle 23,5 procenta se osvědčila „spíše“.

Naopak skeptická je vůči EET téměř čtvrtina. Odpověď „spíše se neosvědčila“ zvolilo 12,2 procenta lidí, „vůbec“ se neosvědčila podle 10,7 procenta oslovených.

Průzkum se uskutečnil mezi 10. a 12. únorem na vzorku 500 respondentů mezi 18 a 60 lety.