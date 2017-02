Zawadská alias věštkyně Gertruda sedí u stolečku a čeká na prvního volajícího. Cena hovoru za jednu minutu je podle informační tabulky 650 korun. Do studia se dovolá muž, kterému je nevolno a chce po věštkyni vědět, „co to proboha snědl“.

„Vidím obrazy, které možná souvisí nebo nesouvisí s vaším problémem,“ začne Zawadská. „Vidím vodu, vidím moře vody, vidím i loď. Ale to není zájezd!“ pokračuje se zděšeným hlasem.

Valérie Zawadská alias věštkyně Gertruda věští původ masa. Zdroj: Ministerstvo zemědělství

„Vidím kus vepřového masa, vidím další milióny kusů vepřového. Vidím zmrazení, rozmrazení a zase zmrazení. Bože, to už je pět let! Vidím balení s nápisem čerstvé vepřové. To je neslýchané. Ach. Nevadí, fláknu vám na to boží oko,“ dodá nakonec.

V dalším spotu chce zase volající vědět, odkud byl jeho oběd. „Váš oběd, á, vidím, že to byl pořádný steak. Vidím argentinská jatka, vidím pouště, ach, to je špinavý kamión. Vidím exotické masokombináty, vidím prasečí rypáčky, podivné balírny,“ hrozí se Zawadská.

Další zájemkyně o věštbu chce poradit, zda má koupit kilo vepřového masa, které zrovna vidí v obchodě v regálu. Věštkyně odpovídá, že z masa cítí obrovskou auru.

„Vidím, že to bylo pořádné prase. Vidím, že prasátko prožilo krátký, ale velice šťastný život, mělo péči, starali se o něj, krmili ho. Tady už vidím konec, vidím regál, tady vidím, že dál už nic nevidím. Nic mezi tím. Kupte ho, je čerstvé,“ radí věštkyně zákaznici.

Kampaň vyšla na 10 miliónů



Cílem kampaně, za kterou stojí potravinářská komora a resort ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), je nalákat Čechy, aby kupovali regionální potraviny. „U čerstvého masa, které pochází z českých chovů, si můžete být jisti tím, že nemuselo do vaší lednice putovat přes půl Evropy,“ uvedlo ke klipu ministerstvo na sociální síti Facebook.

Zdůraznilo, že nákupem masa z místní produkce lidé podpoří české zemědělce, produkci a zaměstnanost. „Maso je navíc čerstvé, a proto v nejlepší možné kondici,“ apeluje resort.

Mluvčí potravinářské komory Dana Večeřová Novinkám sdělila, že celá kampaň vyšla na deset miliónů korun. „Spoty byly jen jedním z mnoha nástrojů osvětové kampaně, která stála 10 miliónů s DPH, na této celkové částce se podílelo i ministerstvo zemědělství. Celá aktivita zahrnovala mediální kampaň on-line, outdoor, indoor a tisková média, PR komunikaci a výrobu pěti spotů,“ uvedla Večeřová.

Ministerstvo zemědělství se na financování podílelo ze 70 procent, tedy sedmi milióny. Zbylých třicet procent platila potravinová komora, informovala Večeřová.

Spoty účel splnily, tvrdí komora



Na otázku, zda je potravinářská komora s výsledky kampaně spokojená, mluvčí odpověděla kladně. „Vzhledem k tomu, že jeden ze spotů věštkyně má počet zhlédnutí přes 10 600 a druhý téměř 16 000, lze konstatovat, že účel splnily. Navíc se spoty i dále intenzivně virtuálně šíří. S výsledkem jsme spokojeni,“ uvedla.

Ministerstvo zemědělství Novinkám potvrdilo, že kampaň Potravinářské komory ČR podpořilo. „Ministerstvu byl avizován odlehčený způsob komunikace. Věří, že kroky potravinářské komory v tomto směru budou efektivní,“ řekla Novinkám mluvčí resortu Markéta Ježková. Obsah spotů je podle ní odpovědností potravinářské komory jako realizátora.

Videa pobavila například uživatele sociálních sítí. „Neřádí náhodou hackeři nejen na ministerstvu zahraničí, ale taky na FB profilu Bohuslava Soboty nebo ministerstva zemědělství???? Se mi to jako nějak nezdá, tyhle posty,“ napsal například jeden z nich.