„Ukázalo se, že společnosti z pozice akcionáře opravdu dobře řízeny nejsou. Z řady pohledů to město nedělá důsledně,” uvedl radní. Město má prozatím k dispozici první výsledky auditu společnosti Ernst & Young asi o 170 stranách.

Praha by podle Procházky musela pro zlepšení situace výrazně posílit kontrolní aparát, další možností je vytvoření holdingu, pod nějž by městské společnosti spadaly.

„Základním záměrem je, abychom tam měli lepší dosah z hlediska akcionářských práv. Abychom mohli dávat napřímo pokyny do těch společností, což dnes kvůli zákonu o obchodních korporacích nemůžeme,” dodal Procházka. Městu by se měl holding vyplatit i finančně, zisky firem může využívat i napříč a ještě před zdaněním. Uspořit by chtělo také centrálními nákupy zboží a služeb.

Přejmenují nepotřebnou společnost



První firmy by do něj měly vstoupit už letos. „Předpokládáme, že by to byly společnosti kolem energetiky. Počítáme s Pražskou plynárenskou, Pražskými službami, Pražskou vodohospodářskou společností a Kolektory. V další fázi je Trade Centrum Praha,” řekl radní. Zatím podle něj není jasné, jestli budou součástí i dopravní podnik a Technická správa komunikací (TSK). Město by také chtělo propojit společnosti v oblasti kultury, jako jsou výstaviště, Obecní dům, kongresové centrum a informační služby Prague City Tourism.

Holding by chtěl Procházka naplánovat v prvním pololetí, pak by rada a zastupitelstvo schvalovaly jeho strukturu a strategii. Jako zastřešující společnost využije Praha nepotřebný holding Pražská plynárenská, který přejmenuje a upraví obsazení jeho orgánů. V první fázi by měla být dozorčí radou holdingu městská rada.

„Byl by to dozorčí orgán, který by měl i dohled nad přípravou. Potom by se musel holding profesionalizovat na všech úrovních,” vysvětlil radní. V dozorčí radě by pak seděli zástupci města a vznikl by poradní tým, který by byl tvořen řediteli jednotlivých začleněných společností.

Praha chce audit majetku



Město si objednalo také audit majetku, týkat se bude jeho evidence, revize nájemních smluv a oblasti pojištění či energetiky. Podle Procházky je městský majetek odhadován na více než 300 miliard korun, jeho výtěžnost je ale mizivá, téměř v řádu promile.

„Součástí auditu bude i to, že bychom některé agendy z odboru majetku rádi přesunuli pod Trade Centrum Praha, která v době svého vzniku měla fungovat jako servisní společnost města,” vysvětlil Procházka. Praha už na ni převedla správu veřejného osvětlení, prozatím ji ale pro ni vykonává firma PRE.