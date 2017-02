Sto korun za jeden den pobytu v nemocnici se vybíralo do 31. prosince 2013, poté byl poplatek na základě rozhodnutí Ústavního soudu zrušen. Premiér Bohuslav Sobotka následně v březnu 2014 rozhodl, že bude výpadek v příjmu kompenzovat nemocnicím částkou 2,1 miliardy.

Vždyť vám ještě osm tisíc zbyde, vzkazuje Zeman



„Ano, můžeme lamentovat nad tím, že se mají zvýšit platy, ale také musíme říct, kde na to vzít. Stovka denně za hospitalizační poplatek nikoho nezabije. Bude vás to stát tři tisíce měsíčně. Průměrný starobní důchod je 11 tisíc, pořád nebudete o žebrácké holi,“ řekl prezident a zmínil případy, kdy se pobyt v nemocnicích zneužívá.

„Řada vděčných potomků posílá své rodiče na takzvaná sociální lůžka právě v těchto zařízeních. Protože ušetří tři tisíce měsíčně, neboť se nemusí platit hospitalizační poplatek,“ zlobil se Zeman.

Kritiku opět obrátil proti ČSSD



Za zrušení poplatku pokáral právě sociální demokracii, která je častým terčem jeho kritiky. „ČSSD měla ve svém volebním programu zachování hospitalizačních poplatků. Naprosto zbytečně tento bod pustila, a tím zdravotnictví přišlo o dvě miliardy ročně, které by se mohly věnovat na zvýšení platové úrovně, zejména sester a pečovatelek. Ne lékařů – ti mají dle mého názoru už víc než dost,“ řekl Zeman.

Otázku nedostatku personálu v sociálních zařízeních otevřel na setkání prezidenta komunistický zastupitel Josef Lukášek.

„Díky velmi dobré nezaměstnanosti nemáme lidi do sociální práce. Lidé, kteří by mohli pracovat v sociálních zařízeních, jsou přepláceni nejen automobilkou, ale už i supermarkety. Co naplat, když máme volná lůžka, ale nejsme s to ty babičky a dědečky přijmout, protože nemáme, kdo by je ošetřoval,“ upozornil Lukášek.

Průměrný plat pečovatelky se podle prezidenta pohybuje mezi 14 a 15 tisíci hrubého.

„Připravuje se nový návrh zákona o sociálně zdravotní péči,“ odpověděl Zeman. Ten by měl podle něj přispět ke zlepšení financování zaměstnanců v této oblasti.