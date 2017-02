Jaké si dáváte na sjezdu ČSSD šance? Máte tři nominace na prvního místopředsedu, jednu na řadového. Dosavadní místopředseda Milan Chovanec jich má čtyřikrát tolik.

I ve volbách často vítězí ten, kdo není favoritem průzkumů. Počet nominací nerozhoduje o tom, kdo bude zvolen. Jako demokratická strana budeme na sjezdu volit tajně.

Sobotka vás nedávno osočil, že uvnitř strany vyvoláváte šarvátky.

Na podobné útoky a nálepkování nebudu nijak reagovat. Nebudu nervozitu, která před březnovým sjezdem panuje, ještě posilovat. V posledních měsících se snažím otevřeně hovořit na krajských konferencích a méně vystupovat v médiích.

Umíte si vůbec představit, že byste se Sobotkou tvořil tandem po té kritice, kterou jste si vzájemně v uplynulých měsících vyměnili?

Mám velkou představivost. Všichni bychom měli respektovat výsledky sjezdu a vůli delegátů. Mám velký respekt k členům ČSSD. Budu dělat vše pro to, abychom jako tým byli úspěšní a abych přispěl ke změně soc. dem., která postaví stranu na nohy, aby byla schopná oslovit více voličů.

Chtěl byste, aby se vedení ČSSD vyměnilo obšírněji?

Není potřeba revoluce, ale spíše evoluce. Jsem přesvědčen, že by voliči ocenili, kdyby se ve vedení objevily nové tváře a lidé, kteří mají zkušenosti i ze života mimo vrcholovou politiku. Neprosazuji absolutní diskontinuitu. Žádné straně neprospěje úplná výměna celého vedení.

Takže by pro vás nebylo lepší, aby měl Sobotka protikandidáta?

Půl roku před volbami by bylo pro sociální demokracii rizikem, pokud by se odehrával souboj o předsedu. Do voleb je krátký čas a nepochybně by se nám nepovedlo postavit vládu s novým premiérem. Proto je asi logické, že je Bohuslav Sobotka za této situace jediným kandidátem.