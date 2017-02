Poslední dobou se v koalici dost hádáte. Uklidní se to do voleb, nebo si na to už máme zvyknout?



Zatím to nepřekonalo největší hádku kolem policejní reorganizace, kdy hnutí ANO celé téma zneužilo k politickému boji. Toto bych zařadil do politických rozmíšek, které nejsou tak vážné. Hnutí ANO pochopilo, že z vlády nechtějí odejít, že by jim to nepomohlo. Budou dělat vlny, ale nakonec myslím, že vláda vydrží do řádných voleb.

Sobotka kvůli kauze dluhopisů řekl, že Babiš oje... český stát. Co na tohle říkáte?

Myslím, že se pan premiér vyjádřil pravdivě. Andrej Babiš s námi takto mluví tři roky. Když se nekontroluje na koaliční radě a je tzv. v tenzi, tak jsou pro něj taková slova naprosto běžná. Pan premiér použil slovo, kterému Andrej Babiš rozumí. Myslím, že by měl v brzkém čase doložit a ukázat veřejnosti, jak to vlastně je. Mě když se ptají redaktoři Mladé fronty nebo Lidových novin (média patřící Babišovi – pozn.red.), tak mi dávají tak dvě hodiny na to, abych odpověděl. My jsme zatím nedali panu Babišovi termín, do kdy by to měl udělat. Ale jestli chce čekat s audity měsíce a měsíce, tak to pro nás není přijatelné.

Když Sobotka napsal, že Babiš „oje...“ český stát, myslel tím ale zřejmě to, že Babiš využil tzv. mezery v zákoně, nakoupil výhodně dluhopisy a ušetřil na daních. Což udělalo více než sedmdesát tisíc lidí. Není to tedy nefér se na jeho adresu takhle vyjadřovat?

Otázka, na kterou je potřeba odpovědět, je, jestli na to měl pan Babiš peníze. Nebyl velký problém, že využil možnost, kterou mu dával zákon a ten zákon byl opravdu panem Kalouskem nastaven špatně. V době, kdy jste byli schopni sehnat peníze na bankovním trhu za dvě procenta, tak jste si půjčili sami sobě za šest. To je zjevné obcházení daňové povinnosti, byť asi legální v té době. Otázka je, jestli Andrej Babiš měl 1,5 miliardy korun z peněz, které zdanil, na to, aby tento nákup mohl provést. Jsou tam ještě bílá místa. Andrej Babiš říká, že bude auditovat a mě zajímá, jak dlouho.

Nepanuje uvnitř ČSSD schizofrenní situace? Na jednu stranu sedíte s Andrejem Babišem ve vládě, na druhou stranu minulý víkend Mladí sociální demokraté proti němu protestovali před ministerstvem financí.

Ne každý mladý soc. demokrat musí být členem strany. Jestli demonstrovali proti Andreji Babišovi, je to jejich rozhodnutí. Bohuslav Sobotka má odpovědnost za stát. Pokud nebudou předčasné volby - a návrh komunistů, abychom se v únoru na počest Vítězného února jako Sněmovna rozpustili, mi připadá dost úsměvný – tak tato vláda tady bude pravděpodobně do prosince nebo ledna příštího roku. Budeme se snažit o to, abychom posunuli zákony, které potřebujeme. Pokud bychom se měli deset měsíců jen hádat, tak ta vláda nemá smysl.

Premiér Bohuslav Sobotka s ministrem vnitra Milanem Chovancem (oba ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Babiš řekl, své účetnictví nechá projít auditem. Vyzval k tomu i ostatní politiky. Vy byste byl ochoten se takto svléknout a ukázat veškeré příjmy?

Já už jsem v politice tolik let, každý rok podávám přiznání, co jsem nabyl, co vlastním, co jsem vydělal a co nevydělal. Každý ví, co mám. V katastru nemovitostí zjistíte, kdo vlastní jakou nemovitost. Nesnažím se kupovat nemovitosti na firmy nebo na cizí osoby. Kupuji je na své jméno, pokud je kupuji.

Mně připadá, že audit osobních financí je snaha Babiše ten problém oddálit. Stačí vyndat pár výpisů z účtů a říci, jak to bylo. Jak to dlouho budou zpracovávat auditoři? Půl roku? Tři čtvrtě roku? O čem to je? Je to o snaze ukázat lidem pravdu, nebo si vzít oddechový čas, než se něco vymyslí?

Máte asi měsíc před sjezdem ČSSD, proti vám kandiduje na post prvního místopředsedy poslanec Jeroným Tejc. Jaké si dáváte šance? Máte více nominací než on, za sebou máte podporu Bohuslava Sobotky. Necítíte však tlak uvnitř strany volající po změně?



To se ukáže na sjezdu. Já se toho nebojím, ať to dopadne, jak to dopadne. Delegáti se rozhodnou v tajné volbě. Jestli se rozhodnou pro kolegu Tejce, tak mu pogratuluji a budu to respektovat. Nominace bych nepodceňoval, ani nepřeceňoval.

Prezident Miloš Zeman řekl, že v tajné volbě může dopadnout hlasování delegátů ČSSD lecjak a jistou pozici nemá ani předseda Bohuslav Sobotka, kterého nemusí znovu zvolit. Může to podle vás nastat?



Stejně nemá jistou pozici na znovuzvolení občany prezident Miloš Zeman v tajné volbě prezidenta, která se bude konat příští rok v lednu. Pokud tedy bude kandidovat a vše nasvědčuje tomu, že ano. Pokud chceme být úspěšní proti ANO v parlamentních volbách, tak cesta není ta, abychom nepodpořili jediného nominanta na předsedu. Jihočeši, kteří nepodpořili Bohuslava Sobotku na post předsedy, měli dát férovou nabídku, koho nominují proti němu. Pokud řeknu, že někoho ne, tak mám říct koho ano.

Co by se stalo, kdyby sjezd nepodpořil Sobotku?

To by se na sjezdu hledal nový kandidát. Neumím si to představit a odmítám o tom spekulovat. ČSSD je tu více než 135 let právě proto, že ty sebevražedné tendence nemáme. Pokud někdo chce vyzvat Bohuslava Sobotku na férový souboj, tak má šanci na sjezdu. Hrát na to, že to ti členové v tajné volbě Sobotkovi nehodí, mi nepřipadá poctivé.

Vy byste kandidaturu nezvedl?



Proti Bohuslavu Sobotkovi určitě ne.

Ani kdyby Sobotka mandát nedostal?



Já podporuji Bohuslava Sobotku a jsem přesvědčený, že uspěje. Jestli chceme uspět v parlamentních volbách, tak nepodpořit člověka, co dostal nejvíce nominací v republice, je sebevražda. Já se na ní nebudu podílet.

Média vnímají Jiřího Zimolu jako člověka, co má možná skryté ambice kandidovat na post předsedy. Mohl by být podle vás on ve vedení strany?

Proč skryté? Mohli to zvednout v jižních Čechách. Nechápu, proč to neudělali, je-li to tak. Každý má šanci být ve vedení strany. To není o tom, že ti, co tam sedí, tam sedí na věčné časy. Kandiduje nová tvář Petr Dolínek, poslanec Jaroslav Foldyna a tak dále, možná se ještě další nominace narodí. Jiří Zimola si mohl říct o kandidaturu na místopředsedu, předsedu… Jsem přesvědčen, že kdyby si o nominaci řekl, tak mu ji jihočeská konference dá.

Mělo by se podle vás vedení strany obměnit? Vždyť přece ČSSD neuspěla v několikerých volbách.



Sjezd je za měsíc. Politická scéna je hektická, záleží na tom, jaké budou preference těsně před sjezdem, jestli budou růst, stagnovat nebo stoupat.

Jeden z posledních průzkumů dával ČSSD mezi 14 a 15 procenty, ANO téměř dvojnásobek. Nečekáte tedy, že delegáti budou chtít změnu?



Všechno je možné. To, že preference ČSSD jsou poloviční proti hnutí ANO, je známo už několik měsíců a věděli to i soc.dem., kteří nominovali Bohuslava Sobotku na předsedu strany ve všech krajích s výjimkou jižních Čech. Zlomové by bylo, kdyby preference dramaticky klesly a vytvořil se nějaký problém, o kterém zatím nevíme. Sjezd bude mít přes 700 delegátů. V tajné volbě se rozhodnou, koho chtějí.

Má Zeman vliv na dění vevnitř vaší strany?



Já s panem prezidentem hovořím poměrně často. Zajímá ho soc.dem., vzešel ze soc.dem. Snaží se pochopit, co ČSSD dělá, jak myslí. Ten vliv se snižuje. Má silný vliv u starších členů soc.dem. U mladých soc.dem., o kterých jste hovořila, je vliv malý, téměř žádný. Ale pořád bych řekl, že v referendu o kandidátovi na prezidenta, má Miloš Zeman reálnou šanci uspět. To by se mohlo změnit, pokud by došlo k reálnému sbližování Miloše Zemana s Babišem.

Je v zájmu prezidenta podle vás oslabit ČSSD před volbami? Hovoří se, že je v tandemu s Babišem.



Pokud by to byla pravda a já si to nemyslím, tak by na to musel najít spolupracovníky uvnitř ČSSD. Pokud je nenajde, tak by nemohl uspět. Je to o nás samých. Mnohdy máme tendence hledat viníky mimo stranu. Pan prezident se někdy nelichotivě vyjadřuje o panu premiérovi, což mě osobně mrzí. Pan premiér vstřícnou ruku několikrát podal, odezva není v posledních dnech tak silná, jak bych si představoval. Ale někdy chemie nefunguje.

Prezident směrem k ČSSD hovoří dost kriticky, o tom není sporu. Kritizuje i ten odbor na vašem ministerstvu, který má bojovat s dezinformacemi, kritizuje premiéra… Do vaší vnitrostranické politiky se poměrně vměšuje. I tak stále hovoříte o tom, že byste mohli Zemana podporovat.

Premiér řekl, že do referenda zahrneme všechny v té době známé kandidáty na prezidenta. Pouze říkám, že tak, jak čtu ČSSD, by měl prezident Zeman reálnou šanci nominaci získat. Pokud bude pokračovat sbližování s Andrejem Babišem, tak je bezesporu možné, že Miloš Zeman v referendu neuspěje. Velkou otázkou je, jestli podporu ČSSD chce. Říkal, že je pro něj zásadní podpora lidí. Podpora stran je okrajová. Pořád je ve hře, že bychom hledali vlastního kandidáta.

