K nehodě mělo dojít minulý týden při cestě na tramvaj v pražských Dejvicích, kde Jakeš bydlí. Někdejší politik skončil v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle listu byl ošetřen a ještě týž den propuštěn do domácího ošetřování.

„Hlavně z toho nic nedělejte, nic se vlastně nestalo. Jsem v pořádku,“ citoval deník jeho slova.

Jakeš se pravidelně účastní komunistických oslav 1. máje. Nedávno se veřejnosti připomněl rozhovorem pro ruský internetový list Gazeta.ru, kde kritizoval perestrojku sovětského generálního tajemníka Michaila Gorbačova, neboť prý umožnila do té doby nemyslitelnou kritiku.

„Otevřela prostor k ničím neomezené otevřenosti. Každý si říkal, co chtěl, kritizoval, co se mu zlíbilo, a tak místo sjednocení vznikal rozkol. Lidi se začali k režimu stavět negativně. Udělal to Gorbačov správně?” řekl Jakeš o perestrojce. [celá zpráva]