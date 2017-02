Člověk, který si objedná a zaplatí pohřeb, bude muset pohřební služba dát detailní informace, tvrdí předkladatelka zákona ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). „Je důležité, aby každý vypravitel pohřbu na faktuře neobdržel jen položku pohřeb, ale aby tam bylo konkrétně uvedeno, za co platí, co si koupil. To si může ověřit, pokud bude chtít vidět v krematoriu žeh,” uvedla Šlechtová.

Nově by provozovatelé pohřebních služeb měli mít speciální místnosti, kde budou moci být zesnulí upravováni. „Většina pohřebních služeb už to má, divím se těm, kteří to nemají, protože pak upravují zesnulé na chodbách,” uvedla Šlechtová. Provozovatelé pohřebních služeb budou mít dva roky na to, aby si tuto místnost zřídili.

Konec výstav Bodies



Novela také znemožní vystavovat mrtvá lidská těla, aniž by lidé za života k tomu dali souhlas. Ministryně to ilustrovala na příkladu výstavy Bodies, což je výstava pravých lidských těl a orgánů, které jsou ošetřeny a stabilizovány speciální konzervační metodou. Podle ministryně organizátor nedokáže prokázat, že lidé, jejichž těla jsou vystavována, dali k tomu za svého života souhlas.

Ministryně tvrdí, že se lidé nemusí obávat zdražení pohřbů. Ceny se zřejmě navýší u sociálních pohřbů, kterých se dotkne zákaz používání nejlevnějších papírových rakví, nově budou muset být nejméně pětivrstvé. Těchto pohřbů je podle Šlechtové zhruba 6500 ročně a obcím je proplácí stát.

Ke změně také dojde při pohřbívání mrtvě narozených dětí. Ty se až dosud považovaly za odpad, nyní budou moci rodiče o pohřbení ostatků do čtyř dnů rozhodnout.

Novelou se budou znovu zabývat poslanci 21. února.