V první fázi pořídila městská část od Nadačního fondu Čisté město 200 popelníků. Zaplatila za ně 20 tisíc korun.Vzhledem k tomu, jak je finančně nákladné odklízení nedopalků, které navíc kontaminují půdu městské části, cena za mobilní popelníky není podle místostarosty Lukáše Zicha přemrštěná.

„Do ochrany životního prostředí v letošním roce investuje městská část 98 miliónů korun. Z tohoto pohledu mi investice do mobilních popelníčků přijde přiměřená,” řekl zástupce starosty Prahy 4 Lukáš Zicha. Pokud se kampaň osvědčí, hodlá městská část nakoupit další mobilní popelníčky.

Rozdávat se budou na jaře a výběr kuřáků bude podle jeho slov jednoduchý. Kdo dřív přijde, ten dostane popelníček. „Doufáme, že se později přidají i ostatní městské části včetně pražského magistrátu,“ řekl Zicha.

Čtyři nedopalky

Předností mobilních popelníků je jejich praktičnost. Je součástí cigaretové krabičky a konstruován tak, aby co nejvíce kopíroval cigaretovou krabičku a kuřákovi nepřekážel. Vejdou se do něj čtyři nedopalky. Uhasí se okamžitě, jakmile se do popelníku vloží a ten se uzavře.

„Množství čtyř nedopalků je určitě dostačující množství pro využití ve městě, kde má kuřák k dispozici odpadkové koše, kam jednoduše obsah z popelníku vysype,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička.

Nápad vznikl u kuřáka

„Nápad s mobilním popelníkem jsem začal řešit u sebe, kdy jsem před třemi lety nechtěl odhodit nedopalek do přírody,” řekl ředitel Nadačního fondu Čisté město Michal Jirásek. Hledal něco praktického a současně, aby mobilní popelník nepřekážel a nezatěžoval ho. „Aby to nebyla další věc do kapsy, kterou bych stejně zapomněl doma. A tak jsme začali vyvíjet náš vlastní mobilní popelník,” dodal.

O mobilní popelníky mají zájem podle jeho slov už také v zahraničí.